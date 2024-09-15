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США про Турцию и ее вступление в БРИКС: Мы уверены в наших двусторонних отношениях
Соединенные Штаты уверены в своих двусторонних отношениях с Турцией и оборонных отношениях с этой страной как сильных партнеров по НАТО. Об этом заявили в посольстве США в Турции. Так там прокомментировали намерения Анкары вступить в БРИКС, пишет РИА «Новости».
В Штатах подчеркнули, что Турция является суверенным и независимым государством, которое может сотрудничать «с тем, с кем хочет».
«Мы уверены в наших двусторонних отношениях с Турцией, в наших оборонных отношениях как сильных партнеров по НАТО», - добавили в посольстве.
Ранее сообщалось, что президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил свое участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Причем по состоянию на 13 сентября лидеры более чем 20 стран уже подтвердили участие в саммите БРИКС в столице Татарстана. Тем временем «в городе на берегах Волги и Казанки» к предстоящему мероприятию завершен ремонт 13 гостиниц.
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