Соединенные Штаты уверены в своих двусторонних отношениях с Турцией и оборонных отношениях с этой страной как сильных партнеров по НАТО. Об этом заявили в посольстве США в Турции. Так там прокомментировали намерения Анкары вступить в БРИКС, пишет РИА «Новости».

В Штатах подчеркнули, что Турция является суверенным и независимым государством, которое может сотрудничать «с тем, с кем хочет».

«Мы уверены в наших двусторонних отношениях с Турцией, в наших оборонных отношениях как сильных партнеров по НАТО», - добавили в посольстве.

Ранее сообщалось, что президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил свое участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Причем по состоянию на 13 сентября лидеры более чем 20 стран уже подтвердили участие в саммите БРИКС в столице Татарстана. Тем временем «в городе на берегах Волги и Казанки» к предстоящему мероприятию завершен ремонт 13 гостиниц.