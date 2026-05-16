Экономика 16 мая 2026 09:52

США пока не стали продлевать лицензию на продажу российской нефти

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Министерство финансов Соединенных Штатов пока не стало продлевать генеральную лицензию на операции с нефтью и нефтепродуктами из России. Срок ее действия истек сегодня, 16 мая, в 7:01 по московскому времени.

Разрешение распространялось на продажу российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на танкеры до 17 апреля. При этом запрещенными оставались транзакции и деятельность, связанные с Ираном и властями исламской республики, а также с товарами и услугами иранского происхождения.

Решение о временном снятии санкций с РФ было принято 12 марта на фоне блокады Ираном Ормузского пролива после начала военной кампании США и Израиля против исламской республики. В 2025 году этим путем проходило в среднем 20 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов в день – около 25% их мирового морского товарооборота.

Министр финансов США Скотт Бессент 15 апреля заявлял об отсутствии планов продлевать генеральную лицензию на продажу российских нефти и нефтепродуктов, но 18 апреля она все-таки была продлена. Затем он объяснил этот шаг просьбами более чем десяти стран. Позднее глава американского финансового ведомства сообщил, что Штаты больше не планируют продлевать временное снятие санкций с российской нефти.

Вместе с тем Президент США Дональд Трамп перед визитом в Китай допустил, что изъятие из санкций против РФ может быть продлено при необходимости. «Мы будем делать всё, что необходимо», – сказал он.

На данный момент переговоры США и Ирана зашли в тупик из-за противоречащих друг другу требований сторон. На этом фоне в Минэкономразвития РФ констатировали, что положительное влияние энергокризиса на российскую экономику очень невелико. «На наш взгляд, его практически нет», – пояснял представитель ведомства, уточняя, что стоимость нефти в кратко- и, возможно, среднесрочной перспективе растет, но объемы продаж не увеличиваются.

