США и их союзники согласились установить два потолка цен на российские нефтепродукты

Представители коалиции стран, которые участвуют в установлении потолка цен на доставляемые по морю сырую нефть и нефтепродукты из России, согласились с тем, что нужно ввести два отдельных потолка цен на продукты из черного золота. Об этом сообщает ТАСС.

«Заместители министров согласились с подходом к переработанным продуктам, в рамках которого будут введены два отдельных потолка в дополнение к потолку цен на сырую нефть», — говорится в заявлении американского Минфина по итогам виртуальной встречи первого замминистра финансов Адевале Адейемо с коллегами из других стран.

Отмечается, что один лимит будет установлен на продукты, обычно торгуемые с надбавкой по отношению к сырой нефти, таких как дизельное топливо или бензин, а второй — для продуктов, которые реализуются со скидкой по отношению к сырой нефти, таких как мазут.

Европейский Союз и страны G7 установили потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель 5 декабря. Позднее Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении ответных мер. При этом в пятницу, 6 января, российская нефть торговалась на уровне в 38 долларов за баррель. Именно на посвященную этому публикацию агентства Bloomberg и отреагировало Минэнерго.

Ранее в Кремле рассказали, что Россия пока не сталкивается с влиянием потолка цен на нефть, который ввели западные страны, а к попыткам посчитать потери Москвы от этой меры оценивают скептически.