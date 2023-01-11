Кремль: Россия пока не сталкивалась с влиянием введенного Западом потолка цен на нефть

Россия пока не сталкивается с влиянием потолка цен на нефть, который ввели западные страны, а попытки посчитать потери Москвы от этой меры Кремль оценивает скептически. Слова пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова приводит ТАСС.

«Пока с потолком [цен на нефть] особо никто не сталкивался <...>, поэтому со скепсисом относимся к таким [прогнозным цифрам]», – заявил представитель Кремля.

Таким образом он прокомментировал сведения Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA) о том, что введенные ограничения на российскую нефть якобы ежедневно обходятся Москве в 160 млн евро.

Песков добавил, что Россия будет делать все для того, чтобы обеспечить свои интересы в случае введения каких-либо новых потолков цен на энергоносители.