Bloomberg: Российская нефть торговалась по 38 долларов за баррель

Стоимость российской нефти марки Urals в пятницу, 6 января, достигала 38 долларов за баррель. Именно по такой цене — почти в два раза ниже потолка — она торговалась в порту Приморск. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные агентства Argus.

Напомним, что с 5 декабря действует введенный ЕС потолок цен на нефть из России, который составляет 60 долларов за баррель. Эксперты полагают, что такое падение российской нефти связано с необходимостью конкурировать с поставками с Ближнего Востока, ведь, к примеру, эталонная марка Brent торговалась в этот день по 78,57 доллара за баррель.

Напомним, что ранее Президент России Владимир Путин ввел ответные меры на принятый ЕС потолок цен. В частности, глава государства запретил поставки в те страны, которые поддержали лимит.