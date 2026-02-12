Срок уплаты утильсбора для крупнейших автопроизводителей перенесли на декабрь 2026-го

Срок уплаты утилизационного сбора для крупнейших отечественных производителей автомобилей, самоходной техники и прицепов перенесли на декабрь текущего, 2026 года, соответствующее решение приняло Правительство России. Об этом со ссылкой на Минпромторг РФ сообщает ТАСС.

«Срок уплаты утилизационного сбора за IV квартал 2025 года и за I–III кварталы 2026 года для крупнейших российских производителей автотехники, сельхозтехники, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также прицепов перенесен на декабрь 2026 года», – пояснили в ведомстве.

При этом в министерстве заявили, что данная мера поспособствует обеспечению стабильности финансовой деятельности автопроизводителей.

К тому же в нынешних условиях дорогого заемного финансирования и необходимости обслуживать взятые ранее кредиты предприятия теперь смогут «высвободить оборотные средства для реализации инвестпрограмм, опережающих закупок комплектующих, своевременной выплаты заработной платы сотрудникам, тем самым обеспечивая ритмичную работу конвейеров», уточнили в Минпромторге РФ.

Еще в конце декабря 2025 года профильное ведомство предложило перенести сроки уплаты утильсбора для автопроизводителей.