news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 25 декабря 2025 20:37

Минпромторг РФ предложил перенести сроки уплаты утильсбора для автопроизводителей

Читайте нас в
Телеграм

Минпромторг России подготовил проект постановления, предусматривающий отсрочку уплаты утилизационного сбора для крупнейших отечественных производителей автомобильной техники и прицепов.

Как сообщили в министерстве, предлагается перенести сроки платежей за четвертый квартал 2025 года, а также за первый-третий кварталы 2026 года на декабрь 2026 года.

В ведомстве пояснили, что подобный механизм поддержки применяется с 2016 года и направлен на обеспечение финансовой устойчивости предприятий отрасли.

В министерстве также указали, что в условиях высокой стоимости заемного финансирования и необходимости обслуживания кредитных портфелей отсрочка позволит автопроизводителям высвободить оборотные средства. Это, по мнению ведомства, создаст возможности для реализации инвестиционных программ, опережающих закупок комплектующих и своевременной выплаты заработной платы сотрудникам, что обеспечит стабильную работу производственных конвейеров.

#Минпромторг РФ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

25 декабря 2025
Айдар Метшин исполнил желания детей из Альметьевска и Заинска в рамках «Елки желаний»

Айдар Метшин исполнил желания детей из Альметьевска и Заинска в рамках «Елки желаний»

25 декабря 2025