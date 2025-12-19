Минфин повысил утильсбор ради благородной цели – Путин

Повышение утильсбора – это попытка Минфина РФ получить дополнительный доход для «решения благородной цели». Об этом на Прямой Линии заявил Президент России Владимир Путин.

«Речь идет о достаточно дорогих машинах. Безусловно, правительство это понимает, это затрагивает граждан со средними доходами, в основном в крупных городах. Надо прямо сказать, то связано это с попыткой Министерства финансов получить дополнительный доход для решений благородной цели – технологического развития. Это косвенно поддерживает и отечественный автопром», – сказал он.

Президент выразил надежду на то, что эта мера не останется вечной и в итоге выбор авто у граждан будет расширяться – «или по мере роста доходов, или по мере сокращения фискальной нагрузки».