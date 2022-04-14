Шрифты Times New Roman и Arial оказались заблокированы для клиентов из России

Владеющая правами на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica американская компания Monotype закрыла для пользователей из России доступ к библиотеке на своем сайте. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник в российской IT-компании.

«<…> сайт Monotype в России доступен, но при попытке открыть страницу с каталогом шрифтов пользователь видит сообщение о запрете доступа», — отмечает издание.

Сайт при этом предупреждает, что его владелец мог установить ограничения, мешающие получить доступ. Однако при заходе с использованием VPN-сервиса страница открывается, и после регистрации на платформе пользователь получает доступ к каталогу шрифтов.

Ранее (например, в 2016 году) аналогичные проблемы с доступом к шрифтам возникали только у отдельных компаний.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, сославшись на обращение руководителей недавно признанных республик Донбасса о помощи.

Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать ограничительные меры против России. Многие компании объявили о приостановке деятельности на территории страны, включая корпорацию Microsoft.