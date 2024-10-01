«Среди нас есть пермские татары, украинцы, поляки»: контрактник Герат о службе на СВО

Глава Агрызского района Ленар Нургаянов встретился с военнослужащими, вернувшимся из зоны специальной военной операции в краткосрочный отпуск. Один из них – боец с позывным Герат рассказал руководителю района о сослуживцах, поддержке близких людей и всех неравнодушных татарстанцев.

«В семье нас трое детей. У меня еще есть братишка и сестренка — близнецы. Горечь сиротства мы испытали с юных лет. Папа умер, когда мы были совсем маленькими. Мама воспитывала нас одна. Спасибо ей, сумела дать хорошее воспитание. Она уважаемый учитель, посвятившая свою жизнь педагогике. Умение отличать хорошее от дурного, патриотизм, почтение к родственным узам — все это результат материнского воспитания. После смерти отца, как самому старшему мужчине в семье, именно на мои плечи легло большинство работ по хозяйству. Поэтому я умею многое. И на комбайне работал, — рассказывает о себе Герат.

После школы парень выучился в Ижевске на автомеханика. Затем была служба в армии. Демобилизовался в звании старшего сержанта. До призыва на военную службу по контракту он работал монтажником окон в Набережных Челнах.

Фото предоставлено Рафисой Ахметзяновой

«Еще в армии было желание продолжить службу по контракту. У меня привычка держаться намеченных целей. И на этот раз, приняв твердое решение, в феврале заключил контракт», — продолжает беседу боец.

Сразу по прибытии в зону СВО Герат, проходивший военное обучение в течение трех месяцев, был назначен командиром взвода.

«Среди нас есть пермские татары, украинцы, цыгане, поляки. Мы уважаем традиции каждого народа. Конечно, бывает всякое, но мы стараемся прислушиваться друг к другу и сохранять дружескую атмосферу. Даже на гражданке во время краткосрочного отпуска боевые товарищи не выходят из головы», — признается он.

Находясь в зоне СВО, он всегда чувствует заботливое и теплое отношение со стороны родных, земляков, односельчан, друзей.

«С дислокацией на новое место мы в первую очередь стараемся настроить интернет, так как это единственное средство общения. Земляки постоянно интересуются нашими делами, многие предлагают помощь. Охранное предприятие „Герат“ в Набережных Челнах, где работает мамин брат, даже предоставило машину „Шевроле Нива“», — говорит он, выражая благодарность всем, кто помогает им.

Фото предоставлено Рафисой Ахметзяновой

На встрече Ленар Нургаянов поинтересовался у Герата и других военнослужащих условиями их жизни, выразил восхищение силой духа и упорством парней. В свою очередь военнослужащие отметили, что довольны условиями жизни, они обеспечены всем необходимым.

Ленар Нургаянов пожелал бойцам беречь себя и в добром здравии вернуться в отчий край.

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