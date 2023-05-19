Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казанском соборе торжественно встретили частицу мощей Георгия Победоносца
Сегодня Казань присоединилась к масштабному крестному ходу под названием «Всероссийский молебен о Победе». В столице Татарстана торжественно встретили частицу мощей святого Георгия Победоносца. В течение трех дней ковчег с мощами будет находиться в Казанском соборе Божией Матери. В два часа дня 21 мая после Божественной литургии святыня покинет город, она отправится в соседние регионы.
В связи с этим Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие участникам масштабного крестного хода.
«С особым чувством обращаюсь ныне ко всем вам. В день, когда Церковь молитвенно прославляет подвиг великомученика Георгия Победоносца – дивного угодника Божия, глубоко почитаемого народом нашим, из Троице-Сергиевой лавры – духовного сердца Руси – начинается масштабный крестный ход по российским епархиям с ковчегом с мощами сего святого мужа», – отметил он в своем обращении.
К жителям Татарстана сегодня обратился ректор Казанской духовной семинарии протоирей Владимир Самойленко.
«Святой Георгий по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси пребывает ныне к нам чтобы всех нас подбодрить, чтобы нас вдохновить, чтобы помочь нам твердо и решительно стоять в нашей вере и, если будет необходимо, защищать ее. Он наш первый помощник, наш небесный покровитель», – сказал отец Владимир.
Путешествие ковчега с частицей мощей продлится до августа. Святыню пронесут по всем 89 регионам страны, включая новые территории РФ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»