Спикеры из Европы, единорог и ярмарка вакансий: что ждет участников РВФ в Казани

Казань в 19-й раз станет площадкой для Российского венчурного форума — старт уже через неделю. Что нового ждет участников в этом году? Эксперты из каких стран приглашены? Как изменится формат нетворкинга и инвестиционных сессий? Об этом рассказали сегодня на брифинге в Кабмине РТ.





С 9 по 11 апреля Казань станет центром притяжения для мирового технологического сообщества

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вопреки санкциям, на РВФ приедут участники из Европы

С 9 по 11 апреля Казань станет центром притяжения для мирового технологического сообщества. В 19-м Российском венчурном форуме примут участие 260 экспертов из Австрии, Беларуси, Бахрейна, ОАЭ, Катара, Узбекистана, Франции и других стран. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, международные участники подтвердили свое участие, демонстрируя заинтересованность в российском технологическом рынке.

Форум объединит инвесторов, представителей бизнеса и государственных структур, которые обсудят развитие инновационных проектов на всех стадиях – от стартапов до крупных компаний. В рамках мероприятия запланировано 51 событие, посвященное различным аспектам венчурного инвестирования и технологического развития.

По словам главы ИВФ РТ Дамира Галиева, особый интерес среди иностранных участников представляет делегация из Беларуси, которая привезет широкий спектр инновационных решений – от искусственного интеллекта до робототехники и агротехнологий. Страны Ближнего Востока также проявляют активность в поиске и реализации совместных проектов, компенсируя относительную нехватку собственной технологической базы готовностью к инвестициям.

По словам главы ИВФ РТ Дамира Галиева, особый интерес среди иностранных участников представляет делегация из Беларуси Фото: prav.tatarstan.ru

Европейские участники РВФ на прямой вопрос организаторов о возможных рисках, связанных с санкциями, четко обозначили готовность нести ответственность за свое решение участвовать в форуме. В деловой программе специально предусмотрен блок, посвященный международному трансферу технологий, где делегации в том числе обсудят практические аспекты сотрудничества. Участие иностранных гостей, по словам организаторов, – это не просто формальность, а осознанный выбор в пользу поиска взаимовыгодных технологических решений.

Финансирование pre-IPO, мастер-класс инженера Куликова и единорог

Нулевой день форума пройдет в Иннополисе 9 апреля. Участников ждут дискуссии по финансированию проектов ранних стадий и презентация компаний-резидентов особой экономической зоны «Иннополис». Основная программа форума откроется 10 апреля на площадке «Казань Экспо» с традиционного пленарного заседания. В нем примут участие представители институтов развития, управляющих компаний венчурных фондов и корпораций.

Среди ключевых спикеров – Раис Татарстана Рустам Минниханов, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, первый заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников, генеральный директор Фонда развития малых форм предприятий в научно-технологической сфере Сергей Поляков и другие. Главной темой пленарного заседания станет трансформация Платформы технологического предпринимательства и ее влияние на рынок венчурных и прямых инвестиций.

Ведущими деловой программы выступят признанные отраслевые эксперты. В рамках мероприятия состоятся панельные дискуссии и конференции. Основной фокус будет направлен на венчурный рынок и технологическое предпринимательство – в рамках этого блока помимо профессиональных дискуссий для инвесторов и участников рынка состоится специальное мероприятие «От студенческого стартапа до IPO», организованное в рамках программы университетского технологического предпринимательства.

Отдельное внимание уделят финансированию компаний поздних стадий и развитию сектора pre-IPO. В обсуждении примут участие представители бирж, pre-IPO фондов, инвестиционных компаний и платформ, которые поделятся экспертизой в области подготовки компаний к публичным размещениям и привлечению капитала на растущем рынке.

На форуме выступит директор Международного фонда технологического развития Вадим Куликов (инженер Куликов), который поделится экспертным взглядом на стратегии развития для технологических предпринимателей и эффективные механизмы финансирования. Завершающим аккордом станет вдохновляющая история успеха – кейс проекта, который за несколько лет прошел путь от молодого стартапа на региональном форуме до статуса «единорога». Участники узнают, как компания преодолевала трудности, каких ошибок стоит избегать и какие институты развития могут стать надежными партнерами. Однако кто это будет – организаторы оставили в секрете.

Заявки на участие в выставке проектов на РВФ подали более тысячи стартапов

Всего Российский венчурный форум в Казани соберет более 5 тысяч участников. При этом количество заявок на участие уже превысило 5,7 тыс. из 25 стран, рассказал Дамир Галиев. Он также напомнил, что одним из центральных событий форума станет масштабная выставка технологических проектов, на которую поступило рекордное количество заявок – 1032 из 8 стран. Наибольшую активность проявили представители Москвы (305 заявок), Республики Татарстан (220 заявок) и Ленинградской области (114 заявок).

Особый интерес участников вызвали проекты в сфере искусственного интеллекта, их доля составляет почти 44% от общего количества. Также в лидерах: робототехника и машиностроение – 9,4%, агропромышленные и пищевые технологии – 7,6%, микроэлектроника и приборостроение – 7%. После строгого отбора для участия в выставке были приглашены 150 наиболее перспективных стартапов, включая 15 иностранных из 5 стран. Их совокупная выручка превышает сумму в 9,6 млрд рублей.

Посетители выставки смогут познакомиться с уникальными разработками, среди которых особого внимания заслуживает строительный 3D-принтер, способный создавать малые архитектурные формы из бетона, а также инновационный двигатель для спутников.

«Даже если вы не являетесь технологическим предпринимателем или инвестором, посещение этой выставки даст вам уникальную возможность увидеть, как стремительно развиваются современные технологии», – отметил генеральный директор технопарка «Идея» Диас Сафин.

Организаторы уделили особое внимание международному направлению, создав комфортные условия для иностранных проектов, ищущих партнеров на российском рынке. В рамках форума будет работать специальная зона нетворкинга и два pitch-зала, где стартапы получат возможность презентовать свои разработки перед ведущими экспертами и потенциальными инвесторами.

Диас Сафин: «Даже если вы не технологический предприниматель или инвестор, посещение выставки даст вам уникальную возможность увидеть, как стремительно развиваются современные технологии» Фото: prav.tatarstan.ru

Всего экспозиция форума включает 192 стенда, на которых будут представлены как отобранные проекты, так и экспозиции партнеров мероприятия. Для удобства посетителей все проекты систематизированы по ключевым тематическим направлениям.

На венчурном форуме в Казани впервые пройдет ярмарка вакансий

В рамках предстоящего Российского венчурного форума состоится уникальная ярмарка вакансий, ориентированная на студентов и молодых специалистов. Дамир Галиев, руководитель Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана, подчеркнул значимость этого нововведения для развития технологического предпринимательства.

Крупнейшие образовательные учреждения и HR-компании страны – МГУ, HeadHunter, Высшая школа нефти, БАРС Груп и Казанский государственный институт культуры – объединились для организации этого события, которое в перспективе соберет более 2 тыс. участников. Галиев акцентировал, что для быстроразвивающихся стартапов критически важен доступ к талантливым кадрам.

«Для стартапов, как правило, всегда большая проблема найти команду. Даже если есть набор основателей, которые составляют костяк команды, нужны люди, которые будут воплощать эту идею. Молодежь, как правило, в этом плане более гибкая, более адаптивная, даже если она учится по другой абсолютно специальности. И основная задача ярмарки вакансий, чтобы как раз таки эти быстрорастущие молодые технологические компании находили для себя кадры, а те, кому интересно работать в такого рода компаниях, поняли, с кем они могут посотрудничать», – сказал глава ИВФ РТ.

Галиев также провел параллель между карьерой в стартапе и венчурными инвестициями, отметив, что такой профессиональный путь, подобно «красной дорожке» в известной интеллектуальной игре «Умники и умницы», предлагает уникальные возможности для быстрого роста, хотя и сопряжен с повышенными рисками.

Новые форматы форума: образование, нетворкинг и медиа

Организаторы форума в этом году также внедрили новые форматы, направленные на повышение вовлеченности участников. В программу добавили краткие образовательные лекции TechShorts и специальные интерактивные сессии для студентов. Для создания комфортной среды общения предусмотрена вечерняя нетворкинг-программа и спортивный турнир по гольфу 12 апреля, который сменит традиционную венчурную лигу прошлого года.

Особое внимание уделено доступности мероприятия для новичков – начинающих предпринимателей ждут специализированные мастер-классы от опытных экспертов. Лучшие участники получат памятные призы. В рамках подготовки к форуму организовано тесное сотрудничество с Академией наук Татарстана, в результате которого получено рекордное количество – более 190 научных статей при ожидаемых 100.

Впервые в истории форума учрежден специальный конкурс для СМИ. На текущий момент зарегистрировано 13 информационных партнеров, прием заявок на аккредитацию продолжается до 1 апреля.