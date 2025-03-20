«Магнит для стартапов»: как молодые компании получили поддержку и финансирование на РВФ

В апреле Казань в очередной раз станет площадкой для Российского венчурного форума. Как РВФ помогает молодым компаниям привлекать инвестиции и находить партнеров? Какие истории успеха стали возможны благодаря форуму? Об этом – в материале «Татар-информа».





С 9 по 11 апреля Казань в очередной раз примет Российский венчурный форум

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань готовится к XIX Российскому венчурному форуму

С 9 по 11 апреля Казань станет центром притяжения для технологического бизнеса, принимая XIX Российский венчурный форум. Мероприятие стартует 9 апреля в Иннополисе, а 10 и 11 апреля переместится на площадку «Казань Экспо». Форум 2025 года пройдет под девизом «Технологическое предпринимательство: пространство высших компетенций», собрав более 150 экспертов для обсуждения ключевых тенденций и задач развития отрасли в России.

По словам Дамира Галиева, директора Инвестиционно-венчурного фонда РТ, форум ставит перед собой задачу стать магнитом для стартапов на всех стадиях развития, а также для компаний, стремящихся к масштабированию на глобальные рынки.

Программа форума охватывает венчурные инвестиции, технологическое предпринимательство, рынки и экосистемы. Особое внимание уделят выходу компаний на Pre-IPO, поддержке стартапов поздней стадии и международному взаимодействию. В 2025 году форум предложит участникам ярмарку вакансий от стартапов и крупных компаний.

Пленарная сессия пройдет в новом формате и будет включать три блока. Визионерская часть будет посвящена перспективам развития и ключевым технологическим трендам. Во втором блоке запланированы тематические дискуссии, среди которых обсуждение трансформации Платформы технологического предпринимательства, анализ состояния венчурного рынка. Третий блок будет посвящен вдохновляющей истории успеха стартапа, который получал поддержку на Российском венчурном форуме.

По словам Дамира Галиева, форум ставит перед собой задачу стать магнитом для стартапов на всех стадиях развития Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В программу включены новые форматы, такие как короткие образовательные лекции TechShorts, «Венчурные игры» и интерактивные мероприятия для студентов.

Организаторами форума выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, Ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ), Ассоциация содействия цифровому развитию и Инновационный технопарк «Идея». Организационный комитет возглавляет министр образования и науки РФ Валерий Фальков.

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов ранее отмечал, что количество стартапов на РВФ-2025 увеличится втрое – до 150. Он также напомнил о поручении Президента России Владимира Путина в плане достижения технологического лидерства и заявил, что формат форума будет и дальше трансформироваться, а его масштабность и звездность планируют значительно повысить.

Рифкат Минниханов ранее отмечал, что количество стартапов на РВФ-2025 увеличится втрое – до 150 Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«С прошлого года федеральное руководство нас поддержало, и РВФ стал федеральной площадкой. Мы ушли от чисто венчурных вопросов, совместили их с технологическим предпринимательством и оказались в тренде», – считает он.

Как компания «Ирбистех» изменила представление о промышленной очистке

Российский венчурный форум становится площадкой для развития многих успешных компаний. Яркий тому пример – «Ирбистех». Компания специализируется на разработке и производстве оборудования для струйной очистки с использованием гранул сухого льда.

Суть технологии заключается в использовании гранул CO2, которые при нагревании мгновенно переходят в газообразное состояние, минуя жидкую фазу. После этого они подаются в поток сжатого воздуха и позволяют эффективно удалять копоть, масло и другие отложения. В отличие от пескоструйной обработки применение сухого льда возможно в цехах с высокими санитарными требованиями. Например, на предприятиях пищевой промышленности. Метод исключает использование воды и, соответственно, риск короткого замыкания, а также химических растворителей. Технология позволяет значительно ускорить процесс очистки оборудования (в 10-20 раз), сократить время простоя и увеличить производительность предприятия.

Компания «Ирбистех» специализируется на разработке и производстве оборудования для струйной очистки с использованием гранул сухого льда Фото: irbistech.com

«Идея начала зарождаться еще в институте, в ГТУ имени Баумана, где я занимался научной работой, изучая очистку сухим льдом. Постепенно пришло понимание, как можно улучшить технологию», – рассказал основатель «Ирбистеха» Артур Гимадеев.

После возвращения в Казань он открыл компанию и получил первые гранты от Фонда содействия инновациям (Фонд Бортника), а затем стал резидентом «Сколково» и участником программ поддержки от Инвестиционно-венчурного фонда РТ.

Сегодня оборудование «Ирбистех» востребовано в том числе в таких компаниях, как «Росатом», «Силовые машины», КАМАЗ, LG, «РусГидро», а также на шинных заводах Нижнекамска. Благодаря привлечению порядка 30 миллионов рублей за 9 лет компании удалось не только импортозаместить, но и улучшить зарубежные аналоги.

«Сейчас мы делаем оборудование, которое лучше американского по функционалу и надежности», – утверждает Гимадеев. Санкции, ограничившие поставки американского оборудования, также сыграли на руку компании. «В СНГ мы единственный изготовитель такого оборудования. Весь рынок на нас стягивается», – подытожил он.

Внутрикорпоративный стартап КАМАЗа: «Купить грузовик можно в три клика»

Одним из самых удачных кейсов Российского венчурного форума также является ООО «Тракинсток» – дочерняя компания ПАО «КАМАЗ». Созданная в рамках программы внутрикорпоративного предпринимательства, она стала ответом на вызовы цифровизации и открыла новое направление онлайн-продвижения продукции автогиганта.

Идея проекта заключалась в создании платформы онлайн-продаж грузовиков, где клиенты могли бы найти и забронировать автомобиль, оформить предзаказ или оставить заявку на производство. Проект получил одобрение правления ПАО «КАМАЗ». Однако для его реализации потребовалось привлечение внешнего софинансирования. Ключевую роль в этом сыграл Инвестиционно-венчурный фонд РТ.

Одним из самых удачных кейсов Российского венчурного форума является ООО «Тракинсток» – дочерняя компания ПАО «КАМАЗ» Фото: vestikamaza.ru

«Коллеги из ИВФ РТ также оказывали помощь консультационного характера, привлекали нас на различные публичные мероприятия, чтобы мы могли большей аудиторией рассказать о том, что теперь грузовик – такую дорогую большую покупку – можно купить в три клика, что называется», – рассказала «Татар-информу» гендиректор «Тракинсток» Марина Спиридонова.

В 2019 году компания заявила о себе на Российском венчурном форуме. В 2020 году «Тракинсток» получил грант в размере 2 млн рублей на конкурсе «Старт-1», он и стал стартовым капиталом для создания маркетплейса. Поддержка проекта на уровне руководства республики укрепила его позиции и дала импульс к дальнейшему развитию.

Сегодня «Тракинсток» – это не только онлайн-витрина грузовой техники со склада ПАО «КАМАЗ», но и площадка для всей дилерской сети и партнеров автозавода, позволяющая им разгружать складские запасы и расширять каналы продаж. Компания также развивает международное сотрудничество, предоставляя предложения клиентам из Белоруссии и Казахстана, среди партнеров также Индонезия и Вьетнам. Прямые продажи в этих регионах осуществляются через внешнеторговую компанию КАМАЗ, а «Тракинсток» выступает в роли платформы для поиска и подбора техники.

«Российский венчурный форум – это всегда возможность продемонстрировать свой проект и защитить его на уровне потенциальных инвесторов, которые готовы будут вложиться в ту или иную идею, помочь в развитии. На старте любым компаниям, особенно сегодня, в тех непростых экономических условиях, которые мы имеем, очень важно, чтобы были дополнительные финансовые инструменты, с помощью которых можно развивать свою идею от стартового состояния уже до полномасштабного проекта, чтобы можно было его вывести на самоокупаемость», – подытожила Марина Спиридонова.

Российский венчурный форум становится площадкой для развития многих успешных компаний Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Российский ответ западным OMS-системам от «Старфиш 24»

Еще одним успешным примером служит компания ООО «Старфиш 24», разработавшая платформу для цифровизации омниканальных продаж.

«Мы помогаем ретейлерам продавать товары не только в офлайн-магазинах, но и в онлайн-каналах, таких как сайты, мобильные приложения и маркетплейсы. Мы являемся лидерами в России в классе систем OMS (Order Management Systems), особенно после ухода западных компаний. Активно выполняем импортозамещение, и крупные компании, такие как Gloria Jeans, Love Republic, Ralf Ringer, и многие другие используют нашу систему», – рассказал «Татар-информу» руководитель «Старфиш 24» Артем Спорыкин.

Изначально компания не строила особых планов на форум, однако именно там «Старфиш 24» смог наладить контакты с коллегами по цеху, обменяться опытом и, самое главное, привлечь внимание Инвестиционно-венчурного фонда РТ.

В итоге участие в РВФ привело к получению финансирования от ИВФ РТ. «Фонд выделил нам 3 миллиона рублей, что помогло в развитии проекта», – говорит Спорыкин. Благодаря полученной поддержке «Старфиш 24» смог укрепить свои позиции на рынке и стать ведущим поставщиком решений для цифровизации омниканальных продаж в России.