Игры за миллион, питчинг и футбол: как обновится Российский венчурный форум в Казани

Планируется, что в 2025 году количество участников форума значительно вырастет. По мнению Рифката Минниханова, их должно быть больше, чем в 2024 году

Фото: prav.tatarstan.ru

Задача РВФ – стать магнитом для стартапов

Планируется, что в 2025 году количество участников форума значительно вырастет. Точная цифра пока неизвестна, но по мнению президента Академии наук РТ Рифката Минниханова, их должно быть больше, чем в 2024 году. Особый акцент сделают на привлечении международных делегаций для установления новых партнерских связей, рассказал директор Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана Дамир Галиев.

«Основная задача форума – это становиться площадкой, которая является магнитом для стартапов, для зрелых проектов и тех, кто собирается масштабироваться уже на новый уровень, включая Pre-IPO, IPO и масштабирование своей деятельности на глобальные рынки», – отметил он.

Pre-IPO – внебиржевое размещение ценных бумаг компании до выхода на биржу, IPO – первичное публичное размещение акций на бирже.

Особенностью форума 2025-го года станет ярмарка вакансий с предложениями как от стартапов, так и со стороны развитых компаний.

Особый акцент сделают на привлечении международных делегаций для установления новых партнерских связей, рассказал Дамир Галиев Фото: prav.tatarstan.ru

Выход на Pre-IPO и международное взаимодействие

Среди основных направлений деловой программы РВФ: венчурные инвестиции и технологическое предпринимательство, рынки и экосистема. Кроме традиционных вопросов венчурного рынка, эксперты обсудят также выход технологических компаний поздних стадий на Pre-IPO, поддержку и инвестиции в стартапы поздней стадии, международное взаимодействие, рассказал исполнительный директор Регионального фонда научно-технического развития Санкт-Петербурга Игорь Гладких.

Деловую программу РВФ ждет ряд нововведений. Например, выступления в формате TED – до 20 минут, в которых спикеры делятся своими идеями, исследованиями или историей с аудиторией. Пройдет финал Венчурных игр – соревнований университетских технологических проектов за инвестиции от 1 до 15 миллионов рублей в свой проект.

В «Венчурной лиге» после работы на площадке форума участники встретятся друг с другом на футбольном поле в рамках товарищеского футбольного матча.

Эксперты обсудят выход технологических компаний поздних стадий на Pre-IPO, поделился Игорь Гладких Фото: prav.tatarstan.ru

Победители питча станут участниками акселерационной программы от технопарка «Идея»

Для технологических компаний разных стадий будет создана выставочная зона. Инвесторам представят 150 компаний, разделенных по стадиям “альфа”, “бета” и “гроу”, для знакомства и инвестирования. На питч отберут лучшие компании, которые предстанут перед судейской комиссией из числа представителей различных федеральных фондов и крупных акселераторов. В 2025 году оператором выступит технопарк «Идея», отметил его генеральный директор Диас Сафин.

Проекты будут представлены в таких отраслях, как робототехника и машиностроение, микроэлектроника и приборостроение, химия природного сырья и полимерных материалов, технологии искусственного интеллекта, энергосбережение и новый транспорт, новые технологии для аграрной и пищевой промышленности.

«Отобранные в соответствии с критериями стартапы будут приглашены для участия в акселерационной программе от технопарка “Идея”, проводить которую предлагается в течение 7 месяцев после отбора», — добавил Сафин.

Сбор заявок продлится с октября по декабрь. В январе по итогам заочной экспертизы, онлайн-интервью, питч-сессии и индивидуальных встреч отберут лучших. С января по апрель они будут готовить программу для участия в форуме.

Ключевые вопросы проведения Российского венчурного форума обсудили на первом заседании организационного комитета в Кабмине РТ Фото: prav.tatarstan.ru

Партнеры форума смогут выбрать индивидуальный дизайн своего стенда

В 2025 году продолжится активная работа по привлечению партнеров, в том числе планируется расширение выставочного пространства форума. Об этом в своем докладе рассказал директор Ассоциации содействия цифровому развитию Артем Сафин.

«В рамках работы выставочного пространства, к размещению в павильоне А2 площадью 10 тыс. кв.м., планируется 150 стартапов. Помимо этого, планируется застройка зоны для стартапов, размещаемых на платной основе, партнёрской зоны, ярмарки вакансий, зоны нетворкинга и питч-зал», – прокомментировал он.

По сравнению с 2024 годом, в 2025 году партнерам форума будет предоставлена возможность застройки по индивидуальному дизайну, но с добавлением элементов стилистики мероприятия.

Российский венчурный форум пройдет в Казани и Иннополисе с 9 по 11 апреля 2025 года Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

Масштабность и звездность РВФ будут расти

Российский венчурный форум вносит свою немалую лепту в развитие стартапов в Татарстане. Важность этой работы никем не оспаривается, сказал Рифкат Минниханов.

«С прошлого года федеральное руководство нас поддержало, и РВФ стал федеральной площадкой. Мы ушли от чисто венчурных вопросов, совместили их с технологическим предпринимательством и оказались в тренде», – считает он.

Рифкат Минниханов также напомнил о поручении Президента России Владимира Путина в плане достижения технологического лидерства. Поэтому формат форума будет и дальше трансформироваться, его масштабность и звездность планируют значительно повысить.