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Игры за миллион, питчинг и футбол: как обновится Российский венчурный форум в Казани
Российский венчурный форум пройдет в Казани и Иннополисе с 9 по 11 апреля 2025 года. Ключевые вопросы его проведения обсудили сегодня на первом заседании организационного комитета в Кабинете министров Татарстана. Какие новинки будут на форуме – в репортаже «Татар-информа».
Задача РВФ – стать магнитом для стартапов
Планируется, что в 2025 году количество участников форума значительно вырастет. Точная цифра пока неизвестна, но по мнению президента Академии наук РТ Рифката Минниханова, их должно быть больше, чем в 2024 году. Особый акцент сделают на привлечении международных делегаций для установления новых партнерских связей, рассказал директор Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана Дамир Галиев.
«Основная задача форума – это становиться площадкой, которая является магнитом для стартапов, для зрелых проектов и тех, кто собирается масштабироваться уже на новый уровень, включая Pre-IPO, IPO и масштабирование своей деятельности на глобальные рынки», – отметил он.
Pre-IPO – внебиржевое размещение ценных бумаг компании до выхода на биржу, IPO – первичное публичное размещение акций на бирже.
Особенностью форума 2025-го года станет ярмарка вакансий с предложениями как от стартапов, так и со стороны развитых компаний.
Выход на Pre-IPO и международное взаимодействие
Среди основных направлений деловой программы РВФ: венчурные инвестиции и технологическое предпринимательство, рынки и экосистема. Кроме традиционных вопросов венчурного рынка, эксперты обсудят также выход технологических компаний поздних стадий на Pre-IPO, поддержку и инвестиции в стартапы поздней стадии, международное взаимодействие, рассказал исполнительный директор Регионального фонда научно-технического развития Санкт-Петербурга Игорь Гладких.
Деловую программу РВФ ждет ряд нововведений. Например, выступления в формате TED – до 20 минут, в которых спикеры делятся своими идеями, исследованиями или историей с аудиторией. Пройдет финал Венчурных игр – соревнований университетских технологических проектов за инвестиции от 1 до 15 миллионов рублей в свой проект.
В «Венчурной лиге» после работы на площадке форума участники встретятся друг с другом на футбольном поле в рамках товарищеского футбольного матча.
Победители питча станут участниками акселерационной программы от технопарка «Идея»
Для технологических компаний разных стадий будет создана выставочная зона. Инвесторам представят 150 компаний, разделенных по стадиям “альфа”, “бета” и “гроу”, для знакомства и инвестирования. На питч отберут лучшие компании, которые предстанут перед судейской комиссией из числа представителей различных федеральных фондов и крупных акселераторов. В 2025 году оператором выступит технопарк «Идея», отметил его генеральный директор Диас Сафин.
Проекты будут представлены в таких отраслях, как робототехника и машиностроение, микроэлектроника и приборостроение, химия природного сырья и полимерных материалов, технологии искусственного интеллекта, энергосбережение и новый транспорт, новые технологии для аграрной и пищевой промышленности.
«Отобранные в соответствии с критериями стартапы будут приглашены для участия в акселерационной программе от технопарка “Идея”, проводить которую предлагается в течение 7 месяцев после отбора», — добавил Сафин.
Сбор заявок продлится с октября по декабрь. В январе по итогам заочной экспертизы, онлайн-интервью, питч-сессии и индивидуальных встреч отберут лучших. С января по апрель они будут готовить программу для участия в форуме.
Партнеры форума смогут выбрать индивидуальный дизайн своего стенда
В 2025 году продолжится активная работа по привлечению партнеров, в том числе планируется расширение выставочного пространства форума. Об этом в своем докладе рассказал директор Ассоциации содействия цифровому развитию Артем Сафин.
«В рамках работы выставочного пространства, к размещению в павильоне А2 площадью 10 тыс. кв.м., планируется 150 стартапов. Помимо этого, планируется застройка зоны для стартапов, размещаемых на платной основе, партнёрской зоны, ярмарки вакансий, зоны нетворкинга и питч-зал», – прокомментировал он.
По сравнению с 2024 годом, в 2025 году партнерам форума будет предоставлена возможность застройки по индивидуальному дизайну, но с добавлением элементов стилистики мероприятия.
Масштабность и звездность РВФ будут расти
Российский венчурный форум вносит свою немалую лепту в развитие стартапов в Татарстане. Важность этой работы никем не оспаривается, сказал Рифкат Минниханов.
«С прошлого года федеральное руководство нас поддержало, и РВФ стал федеральной площадкой. Мы ушли от чисто венчурных вопросов, совместили их с технологическим предпринимательством и оказались в тренде», – считает он.
Рифкат Минниханов также напомнил о поручении Президента России Владимира Путина в плане достижения технологического лидерства. Поэтому формат форума будет и дальше трансформироваться, его масштабность и звездность планируют значительно повысить.
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