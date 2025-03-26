Стартапы и инвесторы на низком старте: до Российского венчурного форума две недели

За две недели до Российского венчурного форума делегация от Татарстана дала пресс-конференцию в ТАССе. Рифкат Минниханов раскрыл, в чем изюминка форума, а Дамир Галиев объяснил, как из тысячи стартапов выбрали 150. Что впервые появится на форуме и кто выступит на пленарном заседании — в материале «Татар-информа».





Российский венчурный форум (РВФ) — одно из крупнейших событий в России, посвященных венчурному финансированию

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наша изюминка – большая выставка»

Российский венчурный форум (РВФ) — одно из крупнейших событий в России, посвященных венчурному финансированию. Это когда вкладываются в компании на ранних стадиях, которые обладают высоким потенциалом роста, но для инвестора это всегда повышенный риск. С 2005 года площадка собирает в Казани венчурных инвесторов, представителей фондов, стартапов, государственных организаций и научного сообщества.

Российский венчурный форум пройдет в Казани в 19-й раз с 9 по 11 апреля. Нулевой день форума пройдет в Иннополисе, а 10-11 апреля основной площадкой станет «Казань Экспо».

В прошлом году форум продлили на два дня, а в этом добавили еще и нулевой форум, который состоится в Иннополисе. 9 апреля пройдут дискуссии по финансированию проектов ранних стадий и презентацию компаний-резидентов особой экономической зоны «Иннополис».

Рифкат Минниханов рассказал, что РВФ сделали трехдневным ради стартапов Фото: © «Татар-информ»

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов рассказал, что РВФ сделали трехдневным ради стартапов. Они являются изюминкой форума, считает он.

«Наше преимущество в том, что у нас большая выставочная площадка. Вряд ли кто-то таким похвалится – 150 стартапов будут выставлены, чтобы презентовать свои проекты бизнес-ангелам и предприятиям. Надо сказать, что мы их не просто ставим, а готовим каталог, рассылаем его на нашей базе организаций, предприятий и ведомствам. Делаем рассылку, кто будет представлен на нашей выставке, – приезжайте, смотрите! Площадка удобная: прилетел, проект увидел, человека присмотрел, улетел», – сказал Рифкат Минниханов.

По его ощущениям, на выставке всегда высокая посещаемость, но в последние годы интерес к стартаперам со стороны инвесторов и других участников РВФ только возрос.

«Они [стартаперы на выставке] буквально вытирают пот со лба и говорят, что очень много контактов, много соглашений заключено. Считаю это нашей изюминкой. Участие для тех, кто хочет прийти на выставку, бесплатное. То же самое по деловой части», – заключил Минниханов.

В последние годы интерес к стартаперам со стороны инвесторов и других участников РВФ только возрос Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На Российский венчурный форум приедут стартаперы из пяти дружественных стран

Директор Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан Дамир Галиев рассказал, что проделана кропотливая работа по привлечению стартап-проектов на форум. Организаторы получили рекордное количество заявок – более 1 тысячи. Лидерами по количеству заявок стали Москва, Татарстан и Ленинградская область. В результате на нулевой день РВФ пригласили более 150 проектов, в том числе 15 иностранных из пяти стран. В дружественных странах тоже есть компании, которым любопытно открыть для себя российский рынок или через Россию выйти в СНГ, добавил Галиев. Выручка всех стартап-проектов приближается к 10 млрд рублей.

Треть выставки стартапов находятся на ранней стадии, еще треть – это проекты, которые нашли свой рынок и активно развиваются, еще треть – это зрелые проекты, которые ищут «более сильные плечи» – инвесторов более высокой категории и индустриальных партнеров, рассказал Галиев.

Дамир Галиев рассказал, что проделана кропотливая работа по привлечению стартап-проектов на форум Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Российский венчурный форум является одной из самых больших площадок, где собираются все [заинтересованные] и виден весь процесс [работы над проектом]. Есть и образовательные проекты, даже ярмарка вакансий! В этом уникальность», — сказала на пресс-конференции заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

На пленарном заседании РВФ ждут Фалькова и Минниханова

Основная программа форума стартует 10 апреля в «Казань Экспо». На пленарном заседании ждут министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова и Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Заседание разделят на три блока: обсуждение перспектив развития и ключевых технологических трендов; тематические дискуссии по технологическому предпринимательству и анализ состояния венчурного рынка; мотивирующая история успеха стартапа, который уже получил поддержку и добился впечатляющих результатов.

На пленарном заседании ждут министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова и Раиса Татарстана Рустама Минниханова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для разработки деловой программы РВФ впервые создали экспертный совет. В него вошли представители крупных венчурных фондов и институтов развития. Впервые на форуме состоится ярмарка вакансий, в рамках которой пройдут активности для студентов и потенциальных соискателей с поощрением специальными призами.

Еще одна новинка этого года на форуме – появление коротких образовательных лекций в линейке TechShorts. Запланированы «Венчурные игры» и интерактивные мероприятия для студентов. Для неформального нетворкинга также запланирована вечерняя программа, а 12 апреля пройдет спортивный турнир по гольфу.