Еврокомиссия допустила расчеты с НРД, если он не получит выгоду

Европейская комиссия допустила проведение расчетов с попавшим под санкции российским Национальным расчетным депозитарием (НРД) при соблюдении двух условий. Депозитарий не должен получать от сделок какой-либо экономической выгоды, а сами сделки должны быть одобрены регуляторами стран, где зарегистрированы иностранные контрагенты НРД. Соответствующие разъяснения опубликованы на сайте Еврокомиссии.

Впрочем, опрошенные РБК эксперты предположили, что перечислить средства, замороженные в европейских депозитариях, на счета российских инвесторов в любом случае окажется непросто. В частности, необходимо будет раскрыть адресатов платежей, чтобы исключить перечисления лицам, против которых введены санкции.

К тому же из санкционного регламента следует, что активы даже не попавшего под санкции инвестора должны быть заморожены, потому что их держателем является НРД. Для разморозки средств потребуется отдельная лицензия от европейских регуляторов, а на ее получение может потребоваться значительное время.

В начале июня российский Национальный расчетный депозитарий признал наступление чрезвычайной ситуации из-за внесения в санкционный список Европейского Союза. Тогда ЕС обосновал внесение депозитария в санкционный список тем, что он «играет существенную роль в функционировании финансовой системы России и ее связи с международной финансовой системой».

Санкции и последовавшие за ними действия иностранных регуляторов, по оценке Банка России, привели к блокировке активов 5 млн человек. Так, только на счетах бельгийского клиринга Euroclear зависли 72 млрд евро.