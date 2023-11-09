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В Татарстане создана рабочая группа по адаптации мигрантов
Межведомственная рабочая группа по социальной и культурной адаптации иностранных граждан создана в Татарстане. Соответствующее распоряжение Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.
Председателем рабочей группы стала вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. Ее заместителями назначены замглавы Минкультуры РТ Дамир Натфуллин, первый замглавы Минобрнауки РТ Андрей Поминов и замглавы Минтруда РТ Клара Тазетдинова. Секретарь группы — начальник Управления культуры и развития языков народов РТ Аппарата Кабмина РТ Ляйсан Низамова.
Решение о создании рабочей группы принято «в целях совершенствования работы республиканских органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Татарстан» по адаптации иностранных граждан.
В течение 30 дней группа должна разработать и утвердить план мероприятий по адаптации мигрантов в регионе до 2025 года. Органам местного самоуправления предложено принять участия в мероприятиях по социальной и культурной адаптации. Заседания нового органа будут проводиться не реже одного раза в квартал.
На группу возложена обязанность координировать деятельности республиканских властей, общественных и религиозных объединений, научных и иных организаций по вопросам адаптации мигрантов, оперативно рассматривать вопросы в сфере адаптации иностранцев, вносить в Совет при Раисе РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям предложения по актуальным вопросам адаптации.
Upd. (16.36): Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул важность контроля ситуации в миграционной сфере. Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин призвал обратить особое внимание на трудоустройство мигрантов в Татарстане.
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