В Татарстане создана рабочая группа по адаптации мигрантов

Межведомственная рабочая группа по социальной и культурной адаптации иностранных граждан создана в Татарстане. Соответствующее распоряжение Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Председателем рабочей группы стала вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. Ее заместителями назначены замглавы Минкультуры РТ Дамир Натфуллин, первый замглавы Минобрнауки РТ Андрей Поминов и замглавы Минтруда РТ Клара Тазетдинова. Секретарь группы — начальник Управления культуры и развития языков народов РТ Аппарата Кабмина РТ Ляйсан Низамова.

Решение о создании рабочей группы принято «в целях совершенствования работы республиканских органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Татарстан» по адаптации иностранных граждан.

В течение 30 дней группа должна разработать и утвердить план мероприятий по адаптации мигрантов в регионе до 2025 года. Органам местного самоуправления предложено принять участия в мероприятиях по социальной и культурной адаптации. Заседания нового органа будут проводиться не реже одного раза в квартал.

На группу возложена обязанность координировать деятельности республиканских властей, общественных и религиозных объединений, научных и иных организаций по вопросам адаптации мигрантов, оперативно рассматривать вопросы в сфере адаптации иностранцев, вносить в Совет при Раисе РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям предложения по актуальным вопросам адаптации.

Upd. (16.36): Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул важность контроля ситуации в миграционной сфере. Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин призвал обратить особое внимание на трудоустройство мигрантов в Татарстане.