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Раис Татарстана подчеркнул важность контроля ситуации в миграционной сфере
Для поддержания общественного порядка и общественной безопасности в Татарстане важно контролировать ситуацию в миграционной сфере. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов заявил на совместном заседании Совбеза республики и Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям.
«Татарстан исторически является общим домом для представителей многих народов. За последние десятилетия наблюдается постоянное увеличение нашей многонациональной семьи Татарстана как в крупных городах, так и во многих сельских поселениях. Это происходит в том числе за счет роста количества трудовых мигрантов, иностранцев, получивших российские паспорта, а также иностранных студентов», – сказал Раис РТ.
Он отметил, что в некоторых российских регионах возникают острые ситуации из-за резкого притока иностранных рабочих.
«Подобные факты есть и в нашей республике. В целях поддержания общественного порядка и общественной безопасности в республике важно контролировать ситуацию в миграционной среде», – резюмировал Минниханов.
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