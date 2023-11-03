Раис Татарстана подчеркнул важность контроля ситуации в миграционной сфере

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Для поддержания общественного порядка и общественной безопасности в Татарстане важно контролировать ситуацию в миграционной сфере. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов заявил на совместном заседании Совбеза республики и Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям.

«Татарстан исторически является общим домом для представителей многих народов. За последние десятилетия наблюдается постоянное увеличение нашей многонациональной семьи Татарстана как в крупных городах, так и во многих сельских поселениях. Это происходит в том числе за счет роста количества трудовых мигрантов, иностранцев, получивших российские паспорта, а также иностранных студентов», – сказал Раис РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Он отметил, что в некоторых российских регионах возникают острые ситуации из-за резкого притока иностранных рабочих.

«Подобные факты есть и в нашей республике. В целях поддержания общественного порядка и общественной безопасности в республике важно контролировать ситуацию в миграционной среде», – резюмировал Минниханов.