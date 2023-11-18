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Маштакова: Если безработица ниже 2%, это значит, что мы не успеваем за ростом экономики
Член общественного Совета по вопросам кадровой политики при Раисе Татарстана Галина Маштакова назвала комфортный для экономики уровень безработицы. «Интервью без галстука» с экспертом опубликовано на сайте «Татарстан-24».
«Норма по уровню безработицы — от 4 до 6%. Если уровень безработицы находится в пределах от 2 до 4%, это говорит о росте экономики. Если он становится ниже 2%, это значит, что мы не успеваем за ростом экономики», — пояснила гость.
Ранее сообщалось, что на рынке труда в Татарстане в 2023 году наблюдается рекордно низкий уровень зарегистрированной безработицы — менее 5,5 тыс. человек. Минтруд Татарстана назвал причины сложившейся ситуации. Центры занятости населения в этом году трудоустроили 70% от общего количества обратившихся в поиске работы человек.
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