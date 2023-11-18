news_header_top_970_100
Руc Тат
Общество 18 ноября 2023 10:39

Маштакова: Если безработица ниже 2%, это значит, что мы не успеваем за ростом экономики

Скопировать ссылку

Член общественного Совета по вопросам кадровой политики при Раисе Татарстана Галина Маштакова назвала комфортный для экономики уровень безработицы. «Интервью без галстука» с экспертом опубликовано на сайте «Татарстан-24».

«Норма по уровню безработицы — от 4 до 6%. Если уровень безработицы находится в пределах от 2 до 4%, это говорит о росте экономики. Если он становится ниже 2%, это значит, что мы не успеваем за ростом экономики», — пояснила гость.

Ранее сообщалось, что на рынке труда в Татарстане в 2023 году наблюдается рекордно низкий уровень зарегистрированной безработицы — менее 5,5 тыс. человек. Минтруд Татарстана назвал причины сложившейся ситуации. Центры занятости населения в этом году трудоустроили 70% от общего количества обратившихся в поиске работы человек.

Федеральный проект «Содействие занятости» реализуется в рамках национального проекта «Демография» на основании указа Президента России Владимира Путина.
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100