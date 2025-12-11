Специалист по Ближнему Востоку Семенов: Татарстан открыл для России окно в Исламский мир

Как через Казань выстраиваются связи с Саудовской Аравией, государствами Залива и формируется концепция «европейского ислама», в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову и руководителю проекта «Миллиард.Татар» Арслану Минвалееву рассказал член совета правления Центра ближневосточных исследований Кирилл Семенов.





Кирилл Семенов: «Российский бизнес может пойти следом через те шлюзы, которые открывает Казань, потому что здесь, в исламском мире, татарстанцам легче работать»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Татарстан на арабском маршруте

– Кирилл Владимирович, хотелось бы услышать ваше мнение о поездке российской делегации в начале декабря в Джидду. В ее состав вошла большая группа представителей Татарстана. На каком этапе сейчас находится сотрудничество России с ОИС и какую роль в этом взаимодействии играет Татарстан?

– Во-первых, уровень контактов с Саудовской Аравией имеет очень важное значение. Потенциал двусторонних связей с Россией там пока реализован недостаточно, особенно если сравнивать с ОАЭ и Оманом.

Поэтому мы сейчас пытаемся с Саудовской Аравией открыть новые сферы взаимодействия.

Мы рассчитываем, что этот визит и возможное введение безвизового режима подтолкнут к сотрудничеству. И в первую очередь туда пойдет бизнес, как это было в Омане. Отмена визового режима, помноженная на уже установленные контакты, привели к значительному потоку российских бизнесменов в эту страну для налаживания деловой деятельности на местных площадках.

– А какого рода бизнес?

– Очень широкий спектр, от производства пищевых товаров до IT. В последнем случае речь идет в том числе для развития бизнеса в обход незаконных антироссийских санкций. Я думаю, что Татарстан сможет нащупать все эти моменты, которые откроют перспективы для российского бизнеса в новых регионах исламского мира и мусульманских государствах.

Российский бизнес может пойти следом через те шлюзы, которые открывает Казань, потому что здесь, в исламском мире, татарстанцам легче работать. У них есть больший опыт взаимодействия через формат «Россия – Исламский мир», через связи руководства Татарстана. То есть уже налажены алгоритмы действий.

Татарстан может открыть и подсветить для всего остального российского бизнеса, для других регионов России, как в итоге заходить на рынок той же Саудовской Аравии для работы в этой стране.

Поездка российской делегации в начале декабря в Джидду. В ее состав вошла большая группа представителей Татарстана Фото: © Диана Дасаева

Новый взгляд на Саудовскую Аравию

– Можно ли сказать, что восприятие Саудовской Аравии в России сейчас меняется? Раньше существовали определенные стереотипы, в том числе по идейным и религиозным причинам. Да и в экономике Саудовскую Аравию часто воспринимали как конкурента. Что происходит сейчас?

– Да, конечно, это связано как раз с форматом ОИС. Сближение с Саудовской Аравией во многом произошло благодаря роли Президента Российской Федерации Владимира Путина, который еще во время второй чеченской кампании смог правильно расставить приоритеты. Он показал, что исламский мир – это не враг России, который хочет ее уничтожить, а наоборот, союзник в борьбе с радикализмом и другими течениями, которые нередко используют вовсе не исламские силы, например западные.

Именно Владимир Владимирович Путин, как никто другой, пожалуй, первым это понял и сумел разобраться в хитросплетениях происходящих в исламе процессов. Об этом он говорил и публично – в частности, в интервью французской газете Le Monde в 2008 году.

Когда его прямо спросили о ваххабизме как радикальной идеологии на Кавказе, он ответил, что не стоит говорить о ваххабизме как таковом, поскольку это традиционное течение в исламе. Речь, по его словам, должна идти именно о радикальных направлениях, представители которых стали лидерами террористических группировок. И это очень важный момент: Президент сумел понять то, о чем многие тогда просто не хотели думать.

А это, естественно, касалось и отношений с Саудовской Аравией. Тогда она еще была ваххабитским государством, да и сейчас не отрицает своего ваххабитского прошлого. Речь идет о семье Аль-Шейх, с представителями которой проходили встречи и российских религиозных деятелей, и татарстанской делегации, в том числе в Джидде. Эта семья представляет род Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба, основателя ваххабизма, и до сих ее представители занимают ведущие должности в саудовской религиозной иерархии. Соответственно, есть правящая семья Саудов и религиозные деятели – семья Аль-Шейх, такой дуализм власти.

Они считаются основателями ваххабизма. Другое дело, что сейчас это слово практически не используется – чаще говорят о ханбалитах. Но, тем не менее, тогда благодаря позиции Президента был сделан правильный выбор: исламский мир – это союзник, а Россия ему не враг и наоборот. Происходило это на фоне жесткого противостояния с салафитским джихадизмом на Кавказе, и были голоса, требовавшие пойти по совсем другому пути – тотальных внутренних запретов и противостояния всем исламским силам без разбора.

Однако Президент повел тогда Россию, как мы все смогли убедиться, единственно верной дорогой. И после начала СВО у Москвы оказалось много друзей и партнеров, на кого она может рассчитывать. Соответственно, многие подходы к Саудовской Аравии как к государству «радикального исламизма» были пересмотрены. Тогда же состоялся первый визит Владимира Путина в эту страну.

– В 2005 году, насколько я помню, был этот визит? Минтимер Шарипович Шаймиев – Первый Президент РТ – в том числе был в составе делегации.

– Да, именно тогда Россия вступила в Организацию Исламская конференция (ОИК) в Малайзии. Там выступал Владимир Путин. Тогда же началось восстановление связей с Саудовской Аравией после сложного периода: отношения были прерваны еще в 1930-е годы и окончательно разорвались из-за ряда трагических событий.

Саудовская Аравия, Эр-Рияд, февраль 2007 года Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Технологии, инвестиции и стратегический маневр

– Кстати, разрыв отношений сказался и на татарах тоже. Тогда в Саудии работал советский дипломат, первый полномочный представитель Советской России в арабских странах Карим Хакимов (1890–1938 гг.). Отношения были разорваны Саудовской Аравией как раз потому, что он был отозван в СССР и репрессирован.

– Да, связи были хорошие. И их начали восстанавливать уже после 80-х годов. Чеченские кампании могли тогда серьезно ухудшить эти отношения, но были сделаны правильные выводы: исламский мир – это не враг, это целый мир со своими особенностями, в которых важно разбираться, а наша страна в определенной степени часть этого мира.

Поэтому Россия и стала страной-наблюдателем в ОИК. И именно благодаря подходу самого Президента были приняты очень важные решения. С тех пор Россия стала партнером Саудовской Аравии. Конечно, проблемы оставались, поскольку связи не выходили на высокий уровень и в основном касались вопросов ОПЕК и регулирования цен на нефть.

Сейчас мы видим, что ситуация резко начала меняться, особенно после начала СВО. Здесь, прежде всего, есть запрос Москвы на активизацию связей и отмену визового режима. При этом и саудовский, и российский бизнес заинтересованы в таких шагах.

Важно отметить, что Саудовская Аравия как никогда осознала, что ее политика многовекторности и диверсификация внешних связей дают ощутимые результаты. Например, сделка с Дональдом Трампом после визита в Вашингтон, когда Мухаммад бен Салман получил согласие на поставки F-35, при этом не идя ни на какие уступки. США не хотели потерять Саудовскую Аравию как ключевого союзника, учитывая, что теперь Вашингтон утратил монополию быть единственным стратегическим партнером Эр-Рияда и у страны есть крепкие связи с Россией и Китаем, которые могут сбалансировать американское влияние.

Саудовская Аравия как раз будет этим пользоваться. Она будет развивать и поддерживать связи с Россией, чтобы иметь дополнительные возможности для маневра и даже влиять на Вашингтон, который, конечно, по-прежнему остается ее союзником.

– Союзником или сателлитом является дня них КСА?

– Именно союзником. В отличие от того же Израиля, который полностью завязан на США, у Саудии есть альтернативы и поле для маневра. Здесь скорее Трамп был вынужден «обхаживать» саудовского гостя, устраивать танцы с бубном вокруг наследного принца во время его недавнего визита. F-35 и всё, что нужно, принесем вам, будем производить чипы, строить производства, передавать технологии, главное – не отворачивайтесь от нас и приходите со своими инвестициями, в которых мы очень нуждаемся. Именно об этом говорил Трамп с Мухаммадом Аль-Саудом.

Кстати, этот визит был очень важным, и он вообще не касался нефти. Это был визит по вопросам высоких технологий, их внедрения на саудовскую почву – например, производства чипов, технологии ИИ, а также инвестиций в подобные сферы. Поэтому для России такие страны важны как источник возможностей, в том числе для получения высоких технологий в обход Запада.

– Это можно назвать перезагрузкой для страны?

– Да. И роль Татарстана здесь ни в коем случае нельзя недооценивать. Это, безусловно, второй трек: первый трек – это уровень межгосударственных отношений, а дальше должны подключаться регионы, бизнес и так далее. В этом плане первооткрывателем будет выступать именно Татарстан.

Рустам Минниханов 30 ноября прибыл с рабочим визитом в столицу Катара Фото: t.me/rustamminnikhanov

Татарстан как окно в страны Залива

– Практически одновременно с поездкой российской делегации по линии ОИС состоялась поездка Раиса РТ Рустама Минниханова в Катар – это, насколько я знаю, не первый его визит в страну. Помимо Катара, у Татарстана есть отношения и с другими государствами Залива. Например, совсем недавно из Казани открылся новый рейс в Абу-Даби, и теперь у нас есть регулярные рейсы в четыре города Эмиратов. Хотелось бы получить вашу оценку роли Татарстана в отношениях со странами Залива. На первый взгляд, они могут казаться похожими, но на самом деле у каждой страны своя история и свои особенности.

– Да, страны Залива разные, хотя на первый взгляд могут казаться похожими. Для Татарстана как лидера российского присутствия и бизнес-интересов второго трека в этом регионе такие различия не имеют большого значения. Алгоритмы, которые разработаны в Татарстане, работают в отношении всех стран.

Очень важно, что у Татарстана уже есть большой опыт и сформированные точные механизмы работы: знают, что и как предлагать, как выстраивать контакты. Ни один другой российский регион с этим пока не справится так же хорошо, как Татарстан. Поэтому роль Татарстана, в том числе как исламской российской республики, имеет большое значение. Общий язык здесь находить легче, и это не вторично.

Контакты по линии ОИС и мусульманских организаций могут со временем превращаться в серьезные бизнес-проекты. Когда встречаются делегации из разных стран, начинают говорить о религии – это уже общая тема. Поднимают вопросы хаджа и другие. При этом обязательно присутствует бизнес-сообщество и бизнес-интересы, налаживаются дополнительные связи и контакты в сфере халяль-индустрии, исламского банкинга, которые могут быть крючком, который вытягивает за собой иные направления взаимодействия, уже не связанные с исламской повесткой.

Казань при этом способна принимать делегации любого уровня, она стала обязательным местом для посещения делегаций мусульманских государств. Благодаря этому через регион строится эффективное взаимодействие. И это было правильное решение – выводить эту программу сотрудничества Казани на федеральный уровень. Теперь Татарстан играет роль не только российского субъекта, но и некой корпорации, ведомства, реализующего крупные международные проекты в интересах федерального центра и России в целом.

В Казани проводится Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: КаzanForum». И он тоже показывает, что через регион такие контакты работают успешно.

В Казани проводится Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: КаzanForum». И он тоже показывает, что через регион такие контакты работают успешно Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Насколько это уникальная история? Есть ли в мировой практике примеры, когда какой-то регион становится своего рода окном для общения с целым пулом других стран?

– Наверное, где-то можно найти аналогичные примеры. Но прежде всего нужно вспомнить саму нашу историю, когда татарские купцы и религиозные деятели действовали в авангарде России в Средней Азии в период так называемой «Большой игры», выполняя и весьма деликатные миссии, вплоть до Британской Индии. Но и, в конце концов, император российский стал восприниматься, как и правитель мусульман «падишах», и к нему были обращены взоры далеких мусульманских народов.

Как-то Султанат Ачех на Суматре просился в российское подданство в конце XIX века, видя в русском царе покровителя и защитника мусульман. И это в том числе заслуга деятельности татарских купцов и просветителей, открывавших мусульманской умме Россию с самой благоприятной стороны.

Поэтому такой подход в целом – это, скорее всего, уникальная специфика Российской Федерации и ее многонационального народа, где каждый ее представитель может проводить эксклюзивные решения и выполнять особые задачи. Другой вопрос, что не все могут и умеют работать так, как Татарстан, или просто не считают нужным проявлять инициативу, ожидая, что к ним самим обратятся из Москвы.

Конечно, поэтому подобные инициативы Татарстана вызывают критику у многих в РФ: одни, скажем прямо, просто завидуют, а некоторым не нравятся связи с арабским и исламским миром, они видят в этом угрозу.

Например, пытаются запретить различные проявления ислама. Туристы из стран Залива, богатые, приезжают и приносят значительные доходы, а такие запреты могут их оттолкнуть. В частности, многих почему-то раздражает использование слова «халяль», они видят в этом элемент исламизации. А ведь можно было организовывать и халяльные курорты для туристов из богатых арабских стран. В конце концов, в самих этих арабских странах, идя навстречу туристам, разрешают для них продажу алкоголя, как в тех же ОАЭ.

«Многих почему-то раздражает использование слова «халяль», они видят в этом элемент исламизации» Фото: © «Татар-информ»

– Исламский мир для России – это не игрушка.

– Конечно, это не игрушка, это серьезный разворот. И этот разворот заставляет учитывать специфику региона, понимать, что это наши постоянные партнеры. Здесь можно проводить целые конференции по халяль вместо того, чтобы бороться с этой индустрией, объяснять, как правильно продвигать продукцию, как экспортировать, проводить курсы для производителей – например, в Брянске, Белгороде и других местах, где производят отличное мясо, которое затем поставляется в арабские страны.

Это необходимо, чтобы не было таких грустных казусов, когда губернатор одного российского региона предложил выйти на рынок Индонезии и поставлять туда свинину. Тогда его был вынужден поправить сам Президент, указав, что вряд ли свинина будет востребована в Индонезии, потому что это мусульманская страна.

Конечно, многим это не нравится, и они хотели бы поставлять свинину в Индонезию, где она никому не нужна, вместо развития индустрии халяль, которая может дать новые рабочие места и серьезное перенаправление нашего экспорта в совершенно другой регион. Закрыться от этого было бы недальновидно, а Татарстан, как я уже говорил, находится в авангарде этого процесса и может предоставить уже работающие схемы производства и поставок.

Во-первых, потому, что за эти десятилетия накоплен большой опыт работы с арабскими и мусульманскими странами, есть понимание специфики. Для этих государств Татарстан и Казань тоже становятся своеобразной витриной: приезжая сюда, они видят, что в России есть свои коренные мусульмане, при том, по сути, такие же европейцы, «русские», что они тоже часть этой большой исламской цивилизации и открыты для взаимодействия. А значит, ислам в России – это не временное явление, это тысячелетняя история. Исходя из этого, отношения России и мусульманских государств – это не конъюнктура, а всерьез и надолго. Поэтому сюда можно и нужно инвестировать, открывать производства и налаживать взаимодействие во всех сферах.

Внешнеполитическая концепция МИД России 2023 года этот разворот подтверждает. В документе прямо указан раздел «Россия и отношения с исламским миром» – не Ближний Восток, не Северная Африка, а именно «Исламский мир». И это уже становится частью концепции, на формирование которой Татарстан оказал заметное влияние.

«Прежде всего, здесь, конечно, интересен Египет. Хотя Египет иногда все же больше относится к Ближнему Востоку, чем к Северной Африке и Магрибу. И в других странах тоже есть перспективы» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Магриб и Африка: новые перспективы

– Мы сейчас говорили только про страны Залива, про Саудовскую Аравию, но есть же еще Магриб, Ливан. Как оцениваете состояние отношений с ними и перспективы на будущее?

– Прежде всего, здесь, конечно, интересен Египет. Хотя Египет иногда все же больше относится к Ближнему Востоку, чем к Северной Африке и Магрибу. С Алжиром есть большие перспективы, с Ливией тоже, но там пока ситуация сложная.

– Война?

– Уже не война, но страна разделена, есть кризис. Тем не менее татары там работают, насколько я знаю, «Татнефть» представлена в той или иной форме. Не могу сказать, на каком уровне они сейчас там присутствуют, но контакты сохраняют.

И в других странах тоже есть перспективы. Алжир, например, союзник – это и ВПК: вертолеты, самолеты, истребители Су-57 и так далее.

Другое дело, что для бизнеса здесь меньше пространства, чем в государствах Залива. Особенно для частных компаний и IT-технологий, которые нас интересуют. В Египте есть российская промышленная зона в Суэце, которая все никак не заработает из-за проблем с санкциями в связи со специальной военной операцией. Но мы уже давно заключили эти договоренности о создании российской экономической зоны. Ее нужно развивать и наполнять конкретными проектами.

– Насколько я знаю, в 2023 году в Каире открылся филиал Казанского федерального университета.

– Да. И, кстати, серьезная научная работа ведется со странами Залива. Я не знаю, как в Татарстане, но, например, университет Низва в Омане сотрудничает с Высшей школой экономики в Санкт-Петербурге. Что здесь примечательно: Низва – это не центральный город, а значит, контакты развиваются между отдельными регионами и идут на хорошем уровне.

– Если я правильно понимаю, у нас и с Иорданией тоже меняются отношения – налаживают визовый режим?

– Да, и я думаю, что это касается всех: сначала с Оманом и Саудией открыли прямые рейсы – идет полный охват.

Сейчас особенно важны Катар и Саудовская Аравия, потому что с Оманом очень быстро удалось наладить связи.

Кстати, Минниханов ездил и в Оман. У мусульман быстро наладилось взаимодействие, бизнес пошел сразу, частный сектор активно включился: поставки мяса и другие проекты. Эмираты и Оман – это наиболее важные деловые партнеры России, и не стоит забывать еще о Бахрейне.

В переговорах лидеров России, Омана и Катара принял участие по приглашению Президента РФ Раис Татарстана Рустам Минниханов Фото: rais.tatarstan.ru

С Катаром и Саудией сложнее. Но они особенно интересны: там много денег, большие рынки и соответственно, есть много резервов, которые необходимо активировать.

С Катаром у нас всегда много планов, встреч, инициатив, но они не всегда переходят в стадию практической реализации. Здесь как раз должен сыграть свою роль Татарстан: чтобы делегации приезжали через Казань, Татарстан и начинали взаимодействовать напрямую. Здесь, конечно, им проще работать, а визит Минниханова в Доху может подтолкнуть это сотрудничество.

Вот поэтому я считаю уникальной роль Татарстана. Исторически, еще со времен покорения Средней Азии, татары играли серьезную роль: переводчики, купцы, посредники, обучали религии. Сейчас татары снова открывают окно в арабский мир. И хорошо, что все на самом высоком уровне, эти приоритеты расставлены правильно, а попытки помешать подобной деятельности блокируются, хотя желающих вмешаться было бы много.

– Все по-разному это воспринимают, есть крайние точки зрения, что зачем нам исламский мир. Но можно ли сказать, что СВО в некотором смысле помогло? Когда весь мир отвернулся от России, в Казани проходил форум и к нам приезжали первые лица исламского мира. Как это повлияло на восприятие России и ее связи с исламскими странами?

– Однозначно да, помогло.

И теперь во всех странах Залива знают про Казань. Это уже где-то отложилось в этих странах, у их руководства. Они знают, что в России есть такой регион, где исповедуют ислам. Это приводит к осознанию цивилизационного единства России и исламского мира, и работа Татарстана помогает это подсветить и серьезно облегчить взаимодействие, устранив ненужные преграды.

Арабские страны видят в России часть исламского мира. Кому-то это может не нравиться, но для внутренней аудитории не обязательно афишировать это повсеместно. Главное, чтобы было понимание, что это есть. Приезжая сюда, иностранцы видят древние мечети XVIII века, коренное население и европейский мусульманский народ, такой же, как русские.

«Ислам в стране развивается, и Татарстан является его европейской витриной» Фото: © «Татар-информ»

Казань и европейский ислам

– Вы говорили про правые голоса, но есть также левые голоса, которые утверждают, что в России угнетаются мусульманские народности.

– Это второй момент. Как раз через Казань, Татарстан этот миф дезавуируется и показывается, что по большому счету проблемы существуют, но они связаны с тем, что кому-то не нравится политика России.

Конечно, мы видим, что ислам в стране развивается и Татарстан является его европейской витриной. Россия не просто интересна арабским и исламским странам, но Татарстан показывает особый европейский ислам. Когда говорят «европейский ислам», то следует иметь в виду именно тот, который здесь, в Татарстане, тот самый «традиционный» для Европы, а не в Западной Европе, где уже оформился постмодерновый ислам, часто выходящий за рамки исламских принципов.

– Если Балканы не считать.

– Да, есть Босния, Албания и Татарстан – три центра такого европейского традиционного ислама.

– То есть это не евроислам, а исторический ислам.

– Европейский ислам – это ислам с европейским лицом, который формировался в российских городах, таких как Казань. Это, конечно, тоже показывает особый дух российского ислама и передает его специфику, что имеет свое особое значение.