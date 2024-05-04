«Возможность поближе узнать об экономическом потенциале»: Минниханов на саммите ОИС

«Россия помогала нам в самые сложные времена. Поэтому мы поддерживаем ее»

Официальная программа саммита началась сегодня утром в конференц-центре Sir Dawda Kairaba Jawara с церемонии открытия. На ней выступили председатели 14-го и 15-го саммитов ОИС, генеральный секретарь организации Хусейн Таха и другие официальные лица.

В качестве главы российской делегации Рустам Минниханов провел ряд встреч на полях саммита. Так, Раис Татарстана встретился с Президентом Гамбии Адамой Бэрроу.

«Отношения России с африканскими государствами всегда развивались в конструктивном русле» (на снимке – встреча Рустама Минниханова и Президента Гамбии Адамы Бэрроу)

«Отношения Российской Федерации с африканскими государствами всегда развивались в конструктивном русле. Для дальнейшего развития этого сотрудничества есть хорошие возможности. Татарстан, в свою очередь, заинтересован во взаимодействии с вашей страной в рамках российско-гамбийских отношений», - заявил Минниханов в свое приветственной речи.

Раис РТ вкратце рассказал г-ну Бэрроу о республике, ее экономическом потенциале. На встрече также обсудили важность проведения саммита ОИС в нынешних условиях.

Позже Рустам Минниханов провел беседу с Президентом Сьерра-Леоне Джулиусом Маада Био.

«Мы высоко ценим возможность налаживания сотрудничества нашей республики со Сьерра-Леоне в рамках дружественных отношений наших стран, - подчеркнул Рустам Минниханов. - К сожалению, сегодня уровень торгово-экономического взаимодействия Татарстана с вашей страной невысокий. Вместе с тем на рынке Африки хорошо известны наши вертолеты и грузовые автомобили», - отметил он.

Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био: «У нас с Россией всегда была тесная взаимосвязь»

Руководитель республики обратил внимание г-на Био на то, что Татарстан – самая северная часть мусульманского мира. У республики налажено тесное взаимодействие с ОИС и ее институтами. Также он проинформировал собеседника, что с 2014 года возглавляет Группу стратегического видения «Россия – Исламский мир» по поручению Президента России Владимира Путина. «В этой части также можно рассматривать разные направления для сотрудничества со Сьерра-Леоне», - считает Раис республики.

В свою очередь, Президент Сьерра-Леоне отметил, что в ходе подготовке к встрече много слышал о Татарстане. «У нас с Россией всегда была тесная взаимосвязь. Ваша страна помогала нам в самые сложные времена. Поэтому мы поддерживаем Россию в этой непростой ситуации», - подчеркнул он.

Джулиус Маада Био предложил активнее развивать взаимодействие на уровне регионов. «В качестве перспективного направления мы рассматриваем сотрудничество в сельском хозяйстве. Нам важно получить опыт, технологии в этой отрасли», - добавил Президент Сьерра-Леоне.

Собеседники обсудили текущие проекты между Турцией и Татарстаном (на снимке – Рустам Минниханов и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан)

Кроме того, на полях саммита Рустам Минниханов встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, возглавившим внешнеполитическое ведомство этой страны год назад. В ходе беседы стороны отметили важность проведения саммита ОИС для стран исламского мира. Кроме того, собеседники обсудили текущие проекты между Турцией и Татарстаном, взаимный товарооборот которых по итогам 2023 года вырос в 2,5 раза и составил $2,9 млрд.

В конце рабочего дня руководитель республики встретился с Президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

«Наша встреча на саммите — хорошая возможность поближе узнать об экономическом и промышленном потенциале и обсудить перспективы сотрудничества», - отметил Минниханов.

Он рассказал, что республика активно взаимодействует с внешним миром и экспортирует порядка половины своих товаров. «Татарстан заинтересован в продвижении в вашу страну продукции других своих предприятий», - сказал Раис РТ.

«Татарстан заинтересован в продвижении в Гвинею-Бисау продукции своих предприятий» (на снимке – Рустам Минниханов и Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало)

Ранее стало известно, что Президент Гвинеи-Бисау подтвердил свое намерение принять участие в параде Победы 9 мая в Москве. В ходе встречи стороны обсудили также возможность посещения Татарстана в рамках предстоящего визита г-на Эмбало в Россию.

Товарооборот Татарстана и стран ОИС составил $5,7 млрд в 2023 году

Напомним, что Россия вошла в ОИС (тогда - Организация Исламская конференция, ОИК) в 2005 году в статусе наблюдателя. Это межправительственная организация государств со значительной долей мусульманского населения, целями которой заявлены защита интересов государств-членов и координация их действий на международной арене, содействие социально-экономическому развитию, решение гуманитарных вопросов и обеспечение прав мусульман, борьба с исламофобией и осквернением ислама, охрана исламского культурного и религиозного наследия.

В настоящее время ОИС объединяет 57 стран на четырех континентах с суммарным населением около 1,7 млрд человек. Это вторая по величине межправительственная организация после ООН. Высшим органом ОИС является Саммит глав государств и правительств, созываемый раз в три года. В прошлый раз он состоялся в Мекке (Саудовская Аравия), а в эти выходные проходит в Банжуле, столице страны, председательствующей в ОИС в 2024 году.

Татарстан активно работает с различными институтами и подведомственными организациями ОИС. За 2023 год товарооборот Татарстан со странами ОИС составил почти $5,7 млрд.

Гамбия – небольшое западноафриканское государство с населением 2,2 млн человек. Ислам исповедуют 95,7% гамбийцев. 30% ВВП страны обеспечивает сельское хозяйство, специализиирующееся на выращивании арахиса. Есть предприятия по производству строительных материалов, пива и безалкогольных напитков, очистке и переработке арахиса. Правительство Гамбии заявляло, что на шельфе Атлантического океана открыты богатые месторождения нефти, однако разработка пока не ведется.

Подробнее о подоплеке визита Раиса РТ в Гамбию читайте в материале «Татар-информа» «Минниханов в Западной Африке: исламский саммит и нефть Гамбии».

Фотографии с сайта Раиса РТ