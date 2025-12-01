К друзьям и единомышленникам: Рустам Минниханов посетил Катар с рабочим визитом

Раис Татарстана Рустам Минниханов 30 ноября прибыл с рабочим визитом в столицу Катара – Доху. Как развиваются международные отношения Татарстана и Катара и почему эта страна обладает таким большим влиянием на Ближнем Востоке – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Рустам Минниханов 30 ноября прибыл с рабочим визитом в столицу Катара

Фото: t.me/rustamminnikhanov

Встреча с добрым другом Татарстана

«По приглашению катарской стороны нахожусь в Дохе. Сегодня встретился с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Обсудили сотрудничество. Мы придаем большое значение взаимодействию с исламским миром, с Организацией исламского сотрудничества. По итогам прошлого года товарооборот Татарстана с государствами, входящими в ОИС, вырос на 38% и составил порядка 8 миллиардов долларов», — сообщил лидер Татарстана Рустам Минниханов в своем канале в мессенджере MAX.

Символично, что сразу по прибытии состоялась встреча с добрым другом Татарстана эмиром государства Катар Его Высочеством шейхом Тамимом бен Хамадом аль Тани. С этой страной у республики налажено хорошее взаимодействие как на официальном уровне, так и на личном.

Так, Рустам Минниханов посещал Катар в декабре 2015 года, в декабре 2022 года, в октябре 2023 года, в январе и в декабре 2024 года, где его неизменно тепло принимал эмир Катара Тамим бен Хамад аль Тани. Частота встреч и характер общения позволяют говорить о некоей личной «химии» между руководителями Катара и Татарстана.

Тамим бен Хамад аль Тани — большой поклонник спорта и здорового образа жизни Фото: t.me/rustamminnikhanov

Спортивное единство

Кстати, Тамим бен Хамад аль Тани — большой поклонник спорта и здорового образа жизни. В этом его увлечения совпадают с интересами Раиса Татарстана. Тамим бен Хамад аль Тани возглавляет Олимпийский комитет Катара, входит от Катара в Международный олимпийский комитет. Он многое сделал для пропаганды спорта в стране.

Катар борется за право проведения не только Олимпийских игр, но и чемпионатов мира по различным видам спорта. Столица страны Доха принимала чемпионат мира по боксу в 2015 году, а в 2022 году в стране прошел чемпионат мира по футболу. И Катар провел это сложное и масштабное спортивное мероприятие на очень высоком уровне. Ранее, в 2010 году, в Дохе состоялся чемпионат мира по легкой атлетике в помещении.

Как видим, между Катаром и Татарстаном существует еще одна точка соприкосновения и взаимного интереса — спорт.

Кроме экономического лидерства, страна известна своим высоким уровнем безопасности, а также активно позиционирует себя как интеллектуальный и инновационный центр Фото: tatarstan.ru

Размер не имеет значения

Несмотря на скромные географические размеры и небольшое население (чуть более 2,5 миллиона человек), эта страна уверенно заявила о себе в глобальной политике и экономике. Благодаря своим огромным запасам природного газа Катар стал одним из крупнейших мировых экспортеров СПГ, что, в свою очередь, обеспечило один из самых высоких показателей ВВП на душу населения среди стран нашей планеты.

Кроме экономического лидерства, страна известна своим высоким уровнем безопасности, а также активно позиционирует себя как интеллектуальный и инновационный центр, вкладывая средства в научные инициативы и культурные проекты.

Одним из ключевых инструментов мягкой силы Катара является медиахолдинг Al Jazeera, основанный в 1996 году. Этот телеканал быстро стал важным информационным игроком в арабском мире и за его пределами, предложив альтернативную повестку государственных СМИ других стран региона.

Для Татарстана очень важно, что Катар за последние три десятилетия выстроил достаточно эффективную внешнеполитическую стратегию, которая позволила ему стать заметным посредником в международных конфликтах, надежным партнером для крупнейших держав и организатором ключевых международных мероприятий.

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль Тани является ключевым посредником в урегулировании конфликта в Газе. Наряду с Египтом, Катар выступает связующим звеном в контактах между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Как сообщает CNN со ссылкой на источники, успешное достижение прекращения огня в секторе Газа подвигло администрацию Трампа привлечь Катар в качестве посредника и при урегулировании российско-украинского конфликта.

«Посредничество Катара и Турции помогло положить конец войне в Газе и может помочь положить конец войне на Украине», — сказал один из источников порталу Axios. Тот же Axios сообщает, что Катар и Турция участвовали в разработке нового мирного плана Трампа по Украине.

Таким образом, визит Раиса Татарстана на фоне этих событий приобрел новые краски.

У Татарстана и Катара имеется огромный потенциал как для развития торгово-экономического взаимодействия, так и в духовно-культурной сфере Фото: rais.tatarstan.ru

Огромный потенциал для развития дружбы

У Татарстана и Катара имеется огромный потенциал как для развития торгово-экономического взаимодействия, так и в духовно-культурной сфере. Сегодня в республике активно развивается исламский банкинг и ведется большая работа по развитию индустрии халяль. Эти направления могут представлять интерес для катарских инвесторов. Катар готов поделиться накопленным опытом в этих областях. Важным аспектом является сотрудничество Катара и Татарстана в научно-образовательной, культурной и туристической сферах.

Важно отметить, что Катар регулярно направляет крупные и представительные делегации на традиционный ежегодный KazanForum в Татарстане. Команда из Катара по личному приглашению Рустама Минниханова участвовала в масштабных соревнованиях в фиджитал-формате «Игры будущего» в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

Владимир Путин и эмир Катара в ходе переговоров в Московском Кремле подписали соглашение о создании новой инвестиционной платформы объемом 2 миллиарда долларов Фото: kremlin.ru

Несомненно, Катар — важный партнер России в регионе Ближнего Востока. Развиваются торгово-экономические, культурно-гуманитарные и научно-технические связи. Здесь Татарстан принимает посильное участие в укреплении и развитии взаимоотношений с одной из ведущих стран исламского мира. Так, в апреле 2024 года Президент России Владимир Путин и эмир Катара в ходе переговоров в Московском Кремле подписали соглашение о создании новой инвестиционной платформы объемом 2 миллиарда долларов. Во встрече лидеров участвовал и Раис Татарстана.

В свою очередь, эмир Катара неоднократно подчеркивал заинтересованность своей страны в укреплении экономических связей с регионами России, в частности с Татарстаном. Таким образом, дружба между Татарстаном и Катаром будет лишь крепнуть и развиваться.