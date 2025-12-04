«Казань – витрина для ОИС»: что означает визит делегации России в Саудовскую Аравию

Делегация России, в составе которой были представители Татарстана, посетила Саудовскую Аравию, где договорилась о ряде проектов в социальной, спортивной и медиа сферах со странами Организации Исламского сотрудничества. Какие перспективы взаимодействия с ОИС, как саудиты отзываются о республике и какова роль Татарстана – в материале «Татар-информа».





Хусейн Ибрагим Таха отметил вклад татарстанского лидера в развитие отношений РФ и стран ОИС

Фото: © Диана Дасаева

Хусейн Ибрагим Таха высоко отозвался о Рустаме Минниханове

Татарстан стал главным проводником России в диалоге со странами Исламского мира. Раис республики Рустам Минниханов возглавляет Группу стратегического видения «Россия – Исламский мир» по поручению Президента России Владимира Путина. Вклад татарстанского лидера в развитие отношений РФ и стран ОИС отметил на встрече с российской делегацией Генеральный секретарь организации Хусейн Ибрагим Таха.

Российскую сторону на встрече представили начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по внутренней политике, председатель Совета Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Евгений Еремин, директор Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Михаил Грязнов, заместитель председателя Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Марат Гатин, заместитель постоянного представителя России при ОИС Аскер Тапов, Генеральный консул Российской Федерации в Джидде Юсуп Абакаров.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития взаимодействия между российским мусульманским сообществом и ведущей международной исламской организацией в социально значимых сферах.

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Департамент информации Организации исламского сотрудничества планируют запустить совместные медиапроекты Фото: © Диана Дасаева

Договорились о совместных проектах в медиа

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Департамент информации Организации исламского сотрудничества планируют запустить совместные медиапроекты.

Об этом шла речь на встрече между руководителем РА «Татмедиа» Айдаром Салимгараевым и директором Департамента информации ОИС Абдулхамидом Ас-Салихи.

Салимгараев и Ас-Салихи также обсудили возможность проведения мастер-классов для журналистов исламских стран в России и программы студенческого обмена между сторонами.

Юношеские Исламские игры в 2027 году планируют провести в Казани

Еще одной значимой встречей стали переговоры между помощником Раиса РТ Тимуром Сулеймановым и директором Департамента молодежной политики и спорта Организации исламского сотрудничества Маигой Бубакари.

Значимой встречей стали переговоры между Тимуром Сулеймановым и Маигой Бубакари Фото: © Диана Дасаева

Они сформировали дорожную карту по подготовке и проведению Исламских юношеских игр 2027 года в Казани.

Сулейманов и Бубакари также обсудили программы обмена молодежи и проведение международных летних детских лагерей. Основной темой переговоров стало развитие сотрудничества в молодежной и информационной сферах.

«Использование Казани как ворот в Исламский мир полностью оправданно»

Татарстан вносит большой вклад в развитие отношений между Россией и странами Исламского мира. Регион выступает витриной для ОИС. Таким мнением с «Татар-информом» поделился член совета правления Центра ближневосточных исследований Кирилл Семенов.

«Татарстан может служить локомотивом для российского бизнеса по вовлечению во взаимодействие с Исламским миром. Прошедший визит может придать импульс к сотрудничеству во всех сферах. Использование Казани как ворот в Исламский мир полностью оправданно, потому что, помимо религиозного аспекта, здесь сосредоточен большой промышленный потенциал, высокие технологии. Город выступает своеобразной витриной. Здесь сложились множество факторов, которые стали следствием грамотной политики руководства республики», – считает эксперт.

Важную роль в сотрудничестве с ОИС играет и статус Казани как исламского города. Это позволяет находить множество точек соприкосновения, которые затем выливаются в конкретные проекты, добавил Семенов.

Татарстан вносит большой вклад в развитие отношений между Россией и странами Исламского мира. Регион выступает витриной для ОИС Фото: rais.tatarstan.ru

«Саудиты всегда высоко отзываются о Татарстане»

Что касается взаимодействия именно с Саудовской Аравией, где и проходили переговоры делегаций, то здесь Татарстан играет так же огромную роль. По словам зампредседателя Ассоциации российских дипломатов, руководителя секции исследований стран Ближнего Востока и Северной Африки Высшей школы экономики, экс-посла России в Саудовской Аравии Андрея Бакланова, саудиты всегда очень тепло отзываются о республике.

«Я неоднократно участвовал в KazanForum. В прошлом году я сопровождал очень авторитетную делегацию из Саудовской Аравии. У них очень серьезный настрой. Они высоко оценивают Татарстан как динамично развивающийся регион, где есть возможность оперативно решать важные вопросы. Насколько мне известно, республика как партнер занимает особое место в деловых кругах Саудовской Аравии», – отметил эксперт в беседе с журналистом «Татар-информа».

По его словам, в перспективе во взаимодействии с Саудовской Аравией необходимо уделять большее внимание научно-технологическому сотрудничеству.

«Сейчас саудиты уделяют большое внимание развитию «умных городов». Наша задача – сделать так, чтобы наших подрядчиков и научные коллективы привлекали к выполнению этих многомиллиардных контрактов. На это может обратить внимание, например, Иннополис», – продолжил Бакланов.

Кроме того, Саудовская Аравия заинтересована в совместном производстве сельскохозяйственной продукции. Это может привлечь огромные инвестиции в нашу страну.

Также полезным для России может быть опыт Саудовской Аравии в привлечении рабочей силы из-за рубежа. У них действует временная контрактная система. Татарстан здесь может показать пример всей стране, если изучит этот подход, уверен эксперт.

«Саудитам очень приятно, что мы разбираемся в исламе и он является частью нашей истории. Но все-таки они взаимодействуют с нами как с многоконфессиональным государством. В Татарстане их привлекает грамотное руководство и ответственное отношение к исполнению договоренностей. Это самое главное», – заключил Бакланов.

Рабочий визит и переговоры были организованы Группой стратегического видения «Россия – Исламский мир» в рамках реализации плана мероприятий Группы на 2025 год.