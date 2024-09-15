«Спасут жизни бойцам, помогут скрыть технику»: волонтеры Челнов плетут масксети

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах волонтеры продолжают плести маскировочные сети. Активисты пробовали различные виды плетения, но остановились на галстучном — из обрезков тканей. Он позволяет имитировать листья и траву.

Активистка Татьяна Карпова делает всё быстро. По ее словам, военнослужащим маскировочные сети всегда нужны, а значит, главное — оперативность. Сейчас она готова работать с двойной силой. Дело в том, что недавно контракт с Минобороны подписал ее 18-летний сосед.

«Сейчас он проходит подготовку, на связи постоянно с бабушкой. Мы им очень гордимся. И бабушка говорит, что он подписал контракт, потому что <...> хочет защищать свою Родину. Молодой мальчишка, из хорошей семьи. Надеемся, что у него всё будет хорошо», — заявила волонтер.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

На хорошее надеется и Татьяна Колесникова. На передовой у нее находятся родственники — сын и внук ее младшей сестры. Поэтому она тоже решила помогать бойцам, чтобы они чувствовали поддержку и заботу.

«Пока победа не будет у нас, я не уйду отсюда. Мы пообещали ребятам, тем, которые давали о себе знать, которые приходили, которых мы видели, мы дали им слово, что дождемся с победой. И будем помогать так, как сможем», — пояснила активистка.

В другом кабинете волонтеры плетут маскировочные сети из обрезков тканей. Они выбрали галстучный метод. По их словам, он больше подходит под те условия, в которых находятся бойцы.

«Здесь [сеть] идет как движения растений, листвы, травы. Ветер существует, поэтому движение наших кусочков ткани соответствует тем условиям, видимо», — рассказала Любовь Кутузова.

Этот вариант маскировочных сетей больше предназначен для осенней погоды, потому что зелени еще много, но много и грязи. А вот зимой волонтеры начнут плести сети белого и серого цветов.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Если сеть будут плести одновременно шесть-семь волонтеров, то они за день справятся. Кроме того, здесь активисты шьют и нижнее белье, и наволочки, и маскировочные костюмы, и многое другое. Любовь Голубева не отказывается ни от какой работы. В зоне СВО находится ее двоюродный племянник.

«Почему я помогаю нашим военнослужащим? Только вот, наверное, принцип такой у меня: „Не хочешь кормить свою армию, будешь кормить чужую“. Потому я полностью готова и всегда помогаю, <...> верю в победу с самого начала», — рассказала она.

Челнинские волонтеры в среднем отправляют в зону проведения специальной военной операции по 12 маскировочных сетей. Останавливаться они, по их собственным словам, не собираются.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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