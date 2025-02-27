«Спасибо, защитники!»: зеленодольцы собрали 100 тыс. рублей на концерте для СВО

В Зеленодольске состоялся благотворительный концерт, организованный в поддержку участников СВО. Мероприятие прошло в детской музыкальной школе и стало вторым по счету, но на этот раз к нему присоединился весь город. Участников объединила одна цель — поддержать героев, которые сражаются за мирное небо.

С первых минут в фойе царила особая атмосфера: столы с пряниками и пирогами, украшения, рукодельные символы праздника — все это создавало у гостей ощущение сопричастности к большому благотворительному делу. Для Кристины Поповой, автора проекта «Спасибо!» и руководителя вокальной студии «Каданс», этот концерт стал возможностью напомнить землякам, что на фронте воюют их соотечественники, ради которых здесь, в тылу, сохраняется мирная жизнь.

«Боевой дух наших ребят очень важен. Мы переживаем за них, и потому уже во второй раз организуем этот концерт, отдавая частичку души, чтобы внести свой вклад в победу», – поделилась Кристина Попова.

Третий год фонд «За мирное небо» оказывает поддержку бойцам на передовой. В его составе — активисты из Зеленодольска, Казани, Больших Ключей, Апастово, Кайбиц и Сабинского района. Они курируют госпитали и работают с многочисленными полками, доставляя необходимые вещи, технику, медикаменты и снаряжение.

«Для нас большая поддержка, когда предоставляют транспорт. Собрать и отправить фуру – это очень дорого, но благодаря помощи неравнодушных людей мы можем заполнить не только грузовик, но и дополнительные машины, чтобы доставить бойцам как можно больше необходимого», – рассказала администратор фонда Ольга Дмитриева.

Важной частью концерта стала моральная поддержка солдат. Каждый артист старался передать через свое выступление тепло, веру и признательность.

«Я долго готовился к концерту. Хотел помочь нашим солдатам, потому что сам мечтаю стать военным», – признался один из участников Мирослав Назаров.

Выступления вокальной студии «Каданс» и хореографического коллектива «Орфей» стали настоящим подарком для зрителей. Ведь каждый билет, каждый собранный рубль – это шаг к победе, способ сказать «спасибо» тем, кто защищает нашу страну.

«Радостно, что в Зеленодольске проходят такие мероприятия. Это возможность выразить благодарность людям, которые оберегают нашу Родину», – отметила зрительница Яна Поздеева.

По словам гостей, помимо материальной помощи, концерт стал важным вкладом в духовное воспитание детей. Юные артисты пели о мире и солнце, о прекрасном будущем – обо всем, что защищают сегодня их земляки.

Особое место на вечере заняли слова благодарности в адрес семей воинов.

«Мы выросли на советских фильмах, где наши побеждают. Поклон матерям, которые воспитали бойцов, сражающихся за наше будущее», – подчеркнул благочинный по Зеленодольскому району протоиерей Константин.

Итогом вечера стала собранная сумма – почти 100 тысяч рублей. Все средства направят на поддержку бойцов.

Организаторы уверены: такие мероприятия должны проходить чаще, ведь каждый из нас может внести свой вклад в помощь тем, кто стоит на страже нашей Родины.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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Материал подготовлен при участии Юлии Озеровой.