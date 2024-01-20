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«Спасибо за возможность учиться у вас!»: Ларионова поздравила Шаймиева с 87-летием
Депутат Государственной Думы от Татарстана Татьяна Ларионова поздравила с днем рождения первого Президента РТ, Государственного Советника республики Минтимера Шаймиева. Сегодня ему исполнилось 87 лет.
«Уважаемый Минтимер Шарипович! Спасибо вам за исключительную возможность учиться у вас, общаться с вами, быть рядом и вместе!» — написала она в своем телеграм-канале.
Ларионова пожелала Шаймиеву здоровья на долгие годы, вдохновения и энергии на покорение новых вершин.
Ранее поздравления уже направили Премьер-министр России Михаил Мишустин, Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.
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