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Политика 20 января 2024 14:13

«Спасибо за возможность учиться у вас!»: Ларионова поздравила Шаймиева с 87-летием

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«Спасибо за возможность учиться у вас!»: Ларионова поздравила Шаймиева с 87-летием
Фото: https://t.me/TLarionova

Депутат Государственной Думы от Татарстана Татьяна Ларионова поздравила с днем рождения первого Президента РТ, Государственного Советника республики Минтимера Шаймиева. Сегодня ему исполнилось 87 лет.

«Уважаемый Минтимер Шарипович! Спасибо вам за исключительную возможность учиться у вас, общаться с вами, быть рядом и вместе!» — написала она в своем телеграм-канале.

Ларионова пожелала Шаймиеву здоровья на долгие годы, вдохновения и энергии на покорение новых вершин.

Ранее поздравления уже направили Премьер-министр России Михаил Мишустин, Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

#Минтимер Шаймиев #день рождения #Татьяна Ларионова
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