«Спасибо за веру в нас»: агрызцы передали бойцам СВО очередную партию помощи

Фура с очередной партией помощи отправилась из Агрыза в зону специальной военной операции. Горожане и жители сел, коллективы организаций и предприятий, предприниматели, волонтеры, представители старшего поколения проявили большую активность в сборе помощи.

Денежную помощь оказали коллективы управляющей компании, школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья, отдела социальной защиты населения, предприниматель Тигран Агаджанян, Исенбаевское, Терсинское, Сарсак-Омгинское сельские поселения, депутат Государственного Совета РТ Альберт Хабибуллин, районное объединение ветеранов Военно-морского флота, национально-культурная автономия марийцев района во главе с Владимиром Кибатовым.

Эту партию помощи доставит заместитель главы района Ильфат Ямалиев. Вместе с ним отправились координатор по сбору гуманитарной помощи участникам СВО Станислав Никитин и руководитель районного объединения ветеранов Военно-­морского флота Ильнар Закиров.

По просьбе бойцов в этот раз им привезут 20 куб. метров пиломатериалов. В их заготовке помогли Агрызское лесничество и предприниматель из Азева Рамиль Исмагилов. Жители района исполнили еще одно пожелание земляков. Им передадут автомобиль «Шевроле Нива».

«Машина Совета Бимского сельского поселения прошла ремонт в мастерской Ленара Джаметова в Агрызе», — пояснил Ильфат Ямалиев.

Помимо всего вышеперечисленного, бойцам повезли маскировочные сети, окопные свечи, газовые баллоны, воду, овощи, медикаменты, инструменты, бензопилы, генераторы, изолон и многое другое, а также именные посылки от близких.

Фура, которой управлял Эрик Губайди, прибыла в 430-й полк 6 октября.

«Когда мы ехали в Мариуполь, видели, что строительные работы идут полным ходом. Двигались по ровным дорогам. Всё это очень радовало, — рассказал Ильфат Ямалиев. — А в момент встречи с ребятами-земляками переполняло чувство гордости. Впечатлила невероятная сила духа парней, их стремление не поддаваться унынию. Наши бойцы передали близким, односельчанам большой привет, выразили глубокую благодарность за оказанную помощь».

Благодарность земляков они сняли на видео. «От имени командования 430-го полка и от себя лично большое спасибо жителям Агрызского района за гуманитарную помощь и за автомобиль! От нас вам наш горячий привет», — сказал один из военнослужащих.

Другой боец заметил: «Большое спасибо за солидарность и поддержку, за умение ждать и веру в нас! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни. Победа будет за нами!».

В группе мессенджера «Сила в единстве — волонтеры Агрызского района» мать участника СВО тоже написала слова благодарности: «Наш сын получил посылки. Огромное спасибо организаторам сбора гуманитарной помощи, всем, кто оказал поддержку, и тем, кто проехал длинный путь и передал эти посылки!»

Сбор шефской помощи продолжается. Он ведется в здании молодежного центра (ул. Гагарина, 68а).

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Материал подготовлен при участии Миляуши Ягъфаровой.