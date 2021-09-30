Спасатели обнаружили в поднятой на сушу Audi у переправы в РТ одного погибшего

Как сообщает ИА «Татар-информ» собственный корреспондент с места происшествия, спасатели разрезали с помощью специального инструмента повредившийся кузов Audi и нашли в салоне авто одного погибшего. Утонувшему мужчине на вид 40-45 лет. Дальнейшие подробности выясняются.

Номера машины трудно разобрать из-за многочисленных повреждений и темного времени суток.

Как удалось выяснить корреспонденту агентства, мужчине был 61 год, жил в своем доме неподалеку от этого места, ездил в Казань практически каждый день. На опознание пришли соседи мужчины.

Фото: © Полина Шевчук / ИА «Татар-информ»

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «КАМАЗ» въехал в Audi на паромной переправе в Татарстане, обе машины упали в воду. Иномарка ушла полностью под воду. Люди из нее выбраться не успели. На месте работали водолазы, которые долгое время пытались поднять погибших из внедорожника Audi.