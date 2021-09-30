Появилось видео, как Audi вытаскивают из воды после столкновения с «КАМАЗом» у переправы

Как сообщает корреспондент ИА «Татар-информ» с места происшествия, сначала грейдер попытался подъехать к утонувшему автомобилю с одной стороны, чтобы поднять его из воды. Однако когда он начал тащить авто тросом, то увяз в песке.

После этого, подъехав с другой стороны от дебаркадера, грейдер смог поднять Audi из воды на сушу. В данный момент спасатели с помощью специального инструмента разрезают искореженный кузов авто в поисках погибших. Машина очень сильно пострадала.

Фото: © Полина Шевчук

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «КАМАЗ» въехал в Audi на паромной переправе в Татарстане, обе машины упали в воду. Иномарка ушла полностью под воду. Люди из нее выбраться не успели. На месте работали водолазы, которые долгое время пытались поднять погибших из внедорожника Audi.