news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
30 сентября 2021  17:08
Полина Шевчук

Водолазы пытаются поднять погибших из Audi у переправы в Татарстане

news_top_970_100

Сейчас на месте трагедии, которая произошла сегодня днем у паромной переправы в Верхнем Услоне, работают водолазы. Они обследуют затопленный автомобиль и пытаются поднять тела погибших на поверхность. Работа осложняется тем, что внедорожник Audi под водой полностью придавлен самосвалом.

Сейчас пожарные совместно со спасателями вручную пробуют слегка подвинуть грузовик, чтобы дать возможность подобраться водолазной группе к автомобилю. 

Место трагедии оцеплено. Однако, как сообщает с места корреспондент ИА «Татар-информ», паромная переправа и пристань, рядом с которой произошло ДТП, работают в штатном режиме.

 

Фото: © Полина Шевчук / ИА «Татар-информ»

 

#камаз #ДТП #паромная переправа #утонул автомобиль
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное