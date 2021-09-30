Водолазы пытаются поднять погибших из Audi у переправы в Татарстане

Сейчас на месте трагедии, которая произошла сегодня днем у паромной переправы в Верхнем Услоне, работают водолазы. Они обследуют затопленный автомобиль и пытаются поднять тела погибших на поверхность. Работа осложняется тем, что внедорожник Audi под водой полностью придавлен самосвалом.

Сейчас пожарные совместно со спасателями вручную пробуют слегка подвинуть грузовик, чтобы дать возможность подобраться водолазной группе к автомобилю.

Место трагедии оцеплено. Однако, как сообщает с места корреспондент ИА «Татар-информ», паромная переправа и пристань, рядом с которой произошло ДТП, работают в штатном режиме.