«КАМАЗ» въехал в Audi на паромной переправе в Татарстане, обе машины упали в воду

Сегодня днем в Верхнеуслонском районе Татарстана произошло страшное ДТП. У «КАМАЗа», груженного песком, отказали тормоза, на дебаркадере паромной переправы он въехал в легковой автомобиль Audi.

От сильного удара обе машины упали в воду. Как сообщили агентству очевидцы, иномарка ушла полностью под воду. Люди из нее выбраться не успели. По предварительным данным, в салоне легковушки находились два человека.

«КАМАЗ», судя по фото, которые агентству тоже предоставили свидетели ДТП, лежит в воде на боку, водительской дверью вниз. Над поверхностью воды видны только колеса.

Водителю грузовика удалось спастись. По одной из версий, у машины отказали тормоза.

Фото: прокуратура РТ

Как сообщили ИА «Татар-информ» в прокуратуре РТ, на место происшествия выехал прокурор Верхнеуслонского района РТ Василий Егоров, выясняются все обстоятельства страшной аварии.

На месте трагедии работают водолазы.