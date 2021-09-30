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Ру Тат
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30 сентября 2021  15:04

«КАМАЗ» въехал в Audi на паромной переправе в Татарстане, обе машины упали в воду

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Сегодня днем в Верхнеуслонском районе Татарстана произошло страшное ДТП. У «КАМАЗа», груженного песком, отказали тормоза, на дебаркадере паромной переправы он въехал в легковой автомобиль Audi.

От сильного удара обе машины упали в воду. Как сообщили агентству очевидцы, иномарка ушла полностью под воду. Люди из нее выбраться не успели. По предварительным данным, в салоне легковушки находились два человека. 

 

«КАМАЗ», судя по фото, которые агентству тоже предоставили свидетели ДТП, лежит в воде на боку, водительской дверью вниз. Над поверхностью воды видны только колеса. 

Водителю грузовика удалось спастись. По одной из версий, у машины отказали тормоза. 

 

Фото: прокуратура РТ

Как сообщили ИА «Татар-информ» в прокуратуре РТ, на место происшествия выехал прокурор Верхнеуслонского района РТ Василий Егоров, выясняются все обстоятельства страшной аварии. 

На месте трагедии работают водолазы. 

 

#упал в воду
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