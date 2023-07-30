Спасатели МЧС России расчищают завалы в палаточном лагере у озера Яльчик

Спасатели МЧС России работают на месте палаточного лагеря в Республике Марий Эл, где погибли 7 человек, сообщают в пресс-службе ведомства.

Как указано в сообщении, у озера Яльчик расчищаются завалы. На месте работают 93 человека с привлечением 30 единиц техники.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Марий Эл

Напомним, накануне вечером жители Татарстана и соседних регионов наблюдали безумие стихии. Все соцсети и телеграм-каналы пестрили фотографиями и видео затопленных дорог и машин. Ветер переворачивал мусорные урны, срывал кровли, в одном из кафе в центре Казани выбило стеклянную дверь.

Трагедией закончился отдых для одной из татарстанских семей. В Лаишевском районе погиб 14-летний ребенок.

В соседней с Татарстаном Марий Эл пострадало 29 человек, из них 7 детей. В том числе погибло 7 человек, из них 3 детей. Отмечается, что сильный шквалистый ветер повалил деревья возле озера Яльчик в Волжском районе и около озера Таир в Звениговском районе.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Марий Эл

Возле озера Таир — пострадало 2 человека, из них 1 ребенок. Возле озера Яльчик — пострадало 27 человек, из них 6 детей, из них погибло 7 человек, из них 3 ребенка.

Всего госпитализировано в медицинские лечебные учреждения 17 человек, из них 2 детей. Отпущены домой (лечение амбулаторно) 5 человек, из них 2 детей.



Происшествия с погибшими и пострадавшими произошли на территории отдыха с палатками «дикарями».