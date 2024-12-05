«Спасают жизни»: актанышцы плетут маскировочные сети для бойцов и техники на СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Актанышцы постоянно интересуются жизнью земляков, участвующих в специальной военной операции, поэтому после отправки шестнадцатой гуманитарной помощи сразу приступили к подготовке следующей. Так, жители села Зубаирово Актанышского района сплели маскировочные сети размером 9×6 метров и передали их волонтерам фонда «Мы вместе».

Это не первый раз, когда они изготавливают и отправляют сети бойцам. Для их удобства в Доме культуры даже установили специальный станок для плетения. Обычно новости о начале работы распространяются в деревенском чате. Недостатка в материалах не было, все было привезено с маркетплейсов волонтерской группой «Мы вместе» и передано в надежные руки.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Плетение сети осуществляется в определенном порядке. Кто-то разрезает ленты белого цвета и хаки на бахрому, а другие пропускают материал через сетчатые квадраты. По вечерам в клуб приходят люди рабочего возраста с детьми. Они считают, что лучше проводить время с пользой для общества, чем около телевизора или в телефоне. Не остаются в стороне и пожилые люди, пенсионеры, находящиеся на заслуженном отдыхе.

В скором времени они начнут плести крупномасштабные сети. «Главное, чтобы мужчины-воины почувствовали нашу поддержку, вернулись живыми и здоровыми», — говорят волонтеры.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

«В плетении сетей приняли участие 25 наших односельчан. Каждый старается внести свой вклад в победу. Пусть Аллах поможет нашим ребятам и защитит их от зла!» — говорят организатор – волонтер Лейла Салихзянова и руководитель ветеранской организации Нурдида Хазипова.

Трое ребят из деревни Зубаирово сражаются в зоне СВО. Как только была объявлена специальная военная операция, Марат Джамилов и Ильнур Хакимов ушли на передовую. Пока они проходят реабилитацию после тяжелых ранений и находятся в родной деревне. А Марат Салихзянов после выполнения воинского долга перед страной добровольно заключил контракт и сегодня показывает пример мужества на СВО.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

«Маскировочные сети защищают бойцов, боевое вооружение, технику и инженерные сооружения от атак вражеской разведки. Широко используется для защиты поверхности земли и растительного фона. Такая сеть спасает жизни многим», — убеждены волонтеры.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем добровольца, назвав его праздником отзывчивых людей.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

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