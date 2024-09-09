«Созрело решение»: женщины-медики из Удмуртии заключили контракт в Нижнекамске

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Два медицинских работника из Республики Удмуртия приехали в Нижнекамск и подписали контракты на службу в зоне специальной военной операции. Фельдшер Александра и врач-травматолог Ольга дружат много лет. Они долго думали о возможности записаться в российскую армию, но окончательно, по их словам, приняли соответствующее решение после начала боевых действий в Курской области.

«Хотела я вообще изначально, давно хотела. Просто, видимо, решение не созревало, а тут созрело окончательно, и решила поехать», — рассказала Александра.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Александра — фельдшер. Нижнекамский медколледж окончила с красным дипломом в 2001 году, много лет трудилась в больнице. Во время пандемии коронавируса одной из первых вызвалась работать в госпитале. В прошлом году переехала к подруге в Удмуртию. Теперь в ее жизни новый поворот — она решила заключить контракт с Министерством обороны.

«Вообще — исполняется моя детская мечта. В детстве я мечтала быть военным врачом. Сейчас не совсем врачом, конечно, но все-таки военный медик», — поделилась контрактница.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Теперь 43-летней Александре присвоено звание прапорщика, совсем скоро она отправится в Мурманскую область. Предстоящее для нее — это прежде всего бесценный опыт, а меры поддержки в виде региональных выплат — приятный бонус, пояснила она. «У меня ипотека, я с этой выплатой смогу закрыть ее полностью», — рассказала медик о планах.

Женщина уже побывала в центре «Гуманитарка. Татарстан», где получила необходимые вещи. «Классно на самом деле. Очень хорошая поддержка, там необходимые вещи есть. Там и носочки, и футболки, ножи, спальный мешок. Это очень нужно», — сказала медик.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Возможно, одна на такой шаг Александра бы не решилась, если бы не было ее верной подруги Ольги, которая очень похожа на нее — не внешне, а внутренне. За чашкой чая, обсуждая ситуацию в Курске, они в унисон предложили друг другу заключить контракт с Минобороны. Ольга — врач-травматолог со стажем более 17 лет. О своем решении она сначала сообщила маме, а потом уже — сыну и дочке. Родные полностью поддержали ее.

«Здесь, конечно, меры поддержки намного лучше, чем в других республиках. Естественно, они будут потрачены на образование моих детей. Дети — это наше будущее. Хороший соцпакет для детей. Учитывать надо и плюсы при поступлении. И медпомощь идет детям СВО и родителям вне очереди. Это ж тоже немаловажный фактор. Соцподдержка хорошая тоже«, — заметила врач.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ольга и Александра ни разу не пожалели о своем решении. Трудностей они не боятся. Тем более оказывать медпомощь российским военным они будут вместе.

«Это первое и основное условие. Предлагали варианты порознь. Но это основное условие. Мы сказали вместе либо никак. Мы многие годы идем вместе», — отметила Ольга.

Александре предстоит важный разговор с родными, потому что пока о том, что она подписала контракт, знает только сестра. Верные подруги, которые теперь стали еще и боевыми товарищами, совсем скоро отправятся в Мурманскую область.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Со 2 сентября те, кто заключают контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру