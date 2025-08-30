«Мин яратам сине, Татарстан»: как создавался народный гимн республики

Песня «Мин яратам сине, Татарстан», которая стала народным гимном республики, была написана ровно 35 лет назад – в день образования современной РТ. «Татар-информ» расспросил деятелей культуры, писателей и поэтов о том, как появился на свет хит, ставший визитной карточкой Салавата, а затем и всего Татарстана.





«Мин яратам сине, Татарстан» — хит, ставший визитной карточкой Салавата, а затем и всего Татарстана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я писал самую обыкновенную песню»

Считается, что первый вариант музыки к этой песне был написан певцом и композитором Робертом Андреевым 30 августа 1990 года. Эту дату – день принятия Верховным Советом ТССР Декларации о государственном суверенитете Татарстана – называет сам Роберт Егорович.

«Я написал ее [музыку] воодушевленный, на волне патриотических настроений, потому что Татарстан должен был стать 16-й союзной республикой в СССР», – объяснил заслуженный деятель культуры РТ «Татар-информу».

Роберт Андреев: «Когда приняли Декларацию, я напел эти стихи и тут же записал на магнитофон» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В его руки попал сборник стихов альметьевского поэта, уроженца Дрожжановского района Роберта Ракипова. Там Андреев и нашел то самое стихотворение, совпавшее по звучанию с его патриотическими чувствами, – «Мин яратам сине, Татарстан» («Я люблю тебя, Татарстан»).

«Когда приняли Декларацию, я напел эти стихи и тут же записал на магнитофон. Тогда я даже не знал нот, музыканты поправили мне гармонию», – рассказал нам Андреев.

В 1990 году он даже не подозревал, что песня станет «народным гимном республики». По словам композитора, он не садился с намерением написать гимн, мелодия не должна была звучать пафосно – он писал «самую обыкновенную песню».

«Никто не поет эту песню так, как Салават»

Как только песня случилась, Роберт Андреев начал исполнять ее «на небольших концертах под баян». В 1991 году он спел ее с баяном в руках на Сабантуе в Риге. Кто-то записал это на видео, видеокассеты с песней разошлись, и через некоторое время ее стали исполнять любители в Набережных Челнах. Так, вспоминал Роберт Егорович, ее исполнил на тот момент еще не заслуженный артист Татарстана Габидулла Хурматуллин.

Одним из первых песню начал исполнять на тот момент еще не заслуженный артист Татарстана Габидулла Хурматуллин Фото: стоп-кадр видео

А в 1995 году эта песня приглянулась Салавату Фатхетдинову. «Я приехал в офис Салавата, в то время он был в Челнах. Когда мы встретились, он сказал: «Я тебя давно ищу, давай я спою эту песню», – рассказывал Андреев «Интертату». Салават исполнял ее в аранжировке композитора Ильдуса Низамова – такой эту песню большинство слушателей и знают до сих пор (хотя у нее уже есть несколько каверов).

По-видимому, сейчас у Андреева есть определенное недопонимание с Салаватом на почве его хита на все времена. На момент публикации Салават Закиевич не ответил на вопрос «Татар-информа», как в итоге была «поделена» песня, сославшись на разгар концертного сезона.

Тем не менее композитор признает, что его opus magnum прочно ассоциируется с голосом и тембром Салавата: «Никто не поет ее так, как он». Последний, к слову, изменил не только музыкальную часть – в последнем куплете, где перечисляются имена великих татарских личностей, Салават добавляет имя Ильгама Шакирова.

В каждом поэте должна быть загадка

Об авторе же текстовой части песни известно гораздо меньше. В открытых источниках указано лишь, что Роберт Ракипов родился 30 ноября 1936 года в селе Новые Чукалы Дрожжановского района, окончил школу в селе Старое Дрожжаное, год преподавал, а затем на четыре года ушел на срочную службу на флоте.

По возвращении Ракипов продолжил преподавать. Не отрываясь от преподавания, в 1970 году он оканчивает факультет математики и механики КГУ. В этот период в республиканских ежедневниках и коллективных сборниках появляются его первые творческие опыты – циклы стихов и инсценировки в стихах. С 1973 года Роберт Зиганшевич работал директором школы-восьмилетки села Мочалей Дрожжановского района.

Лоскуты (или, поэтичнее, «тени») его биографии мы попытались ухватить у самых разных людей. «Когда Роберт Ракипов уехал из нашей деревни, мне было 5-6 лет. По рассказам я знал, что он был директором нашей школы. Он своими руками оформлял сцену школьного клуба – был хорошим художником. До сих пор перед глазами портреты Ленина над сценой», – вспомнил с улыбкой уроженец Мочалея, поэт, заслуженный деятель искусств РТ Рамис Аймет.

В 1974 году дрожжановский этап жизни Ракипова заканчивается, он уезжает в Альметьевск. В 1975-м в литературно-публицистическом альманахе молодых писателей ТАССР «Идел» появляется его первая проза – «Диңгез хикәяте» («Морская легенда», – прим. Т-и). В 1984 году он стал членом Союза писателей СССР.

До самой смерти автор будущего народного хита печатался в журнале «Казан утлары», хотя в саму Казань приезжал редко – лишь на собрания Союза писателей, рассказал «Татар-информу» заслуженный деятель культуры ТАССР и деятель искусств РТ Радиф Гаташ. В свое время он заведовал в «Казан утлары» отделом поэзии, через его руки прошли стихи многих татарских авторов.

В мае 1995 года Ракипов умер, был похоронен в Альметьевске. Но когда корреспондент «Татар-информа» связался с экс-председателем альметьевского отделения Союза писателей РТ Рафкатом Шагеевым, тот сообщил, что тело Роберта Зиганшевича увезли в Дрожжановский район. Судя по всему, не только жизнь, но и смерть поэта должна быть окутана загадкой.

Об авторе текстовой части песни Роберте Ракипове известно гораздо меньше Фото: kitap.tatar.ru

«На меня популярность этой песни никак не повлияла»

В заметке журнала «Казан утлары» к неслучившемуся юбилею Роберта Ракипова (в 1996 году ему должно было исполниться 60 лет) Радиф Гаташ упомянул многие его произведения, которые сейчас едва ли у кого-то на слуху: «Җыр кайтарам», «Чокалым» или «Беләм, әни, Иделдә көн хәзер…» – но не «Мин яратам сине, Татарстан». Судя по всему, тогда эти стихи не были столь известны, и Гаташ с этим, хотя и с долей неуверенности, согласился. В то же время при всем его критическом настрое к татарской эстраде он рад, что «эта песня вызвала такой резонанс».

В 2022 году клип «Мин яратам сине, Татарстан» обошел весь мир. Отдельные строки для него спели в Америке, Европе, в ОАЭ и Центральной Азии – одним словом, почти везде. Причиной непрекращающейся популярности этой песни Андреев называет ее неугасаемую значимость.

«Ты мог и не писать других песен, хватило бы «Мин яратам сине, Татарстан» – так мне говорили. Жаль только, что сегодня не называют ни автора стихов, ни автора музыки», – посетовал Андреев.

Сейчас Роберт Егорович живет в селе Бухарай Заинского района, трудясь в альметьевском национальном культурном центре «Альмет» солистом ансамбля «Яшьлек».

«Популярность этой песни никак на меня (то есть на мою известность, – прим. Т-и) не повлияла. В 2008 году указом Минтимера Шариповича Шаймиева мне была присуждена Государственная премия имени Габдуллы Тукая. Конечно, для меня было большой радостью удостоиться этого звания, но это добавило мне огромной требовательности к себе. Поэтому, когда пишу новые песни, стараюсь делать это глубоко вдумчиво, без шаблонов», – подытожил артист.