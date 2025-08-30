«Мин яратам сине, Татарстан»: как создавался народный гимн республики
Творение Андреева, Ракипова и Салавата не сразу стало хитом на все времена
Песня «Мин яратам сине, Татарстан», которая стала народным гимном республики, была написана ровно 35 лет назад – в день образования современной РТ. «Татар-информ» расспросил деятелей культуры, писателей и поэтов о том, как появился на свет хит, ставший визитной карточкой Салавата, а затем и всего Татарстана.
«Я писал самую обыкновенную песню»
Считается, что первый вариант музыки к этой песне был написан певцом и композитором Робертом Андреевым 30 августа 1990 года. Эту дату – день принятия Верховным Советом ТССР Декларации о государственном суверенитете Татарстана – называет сам Роберт Егорович.
«Я написал ее [музыку] воодушевленный, на волне патриотических настроений, потому что Татарстан должен был стать 16-й союзной республикой в СССР», – объяснил заслуженный деятель культуры РТ «Татар-информу».
В его руки попал сборник стихов альметьевского поэта, уроженца Дрожжановского района Роберта Ракипова. Там Андреев и нашел то самое стихотворение, совпавшее по звучанию с его патриотическими чувствами, – «Мин яратам сине, Татарстан» («Я люблю тебя, Татарстан»).
«Когда приняли Декларацию, я напел эти стихи и тут же записал на магнитофон. Тогда я даже не знал нот, музыканты поправили мне гармонию», – рассказал нам Андреев.
В 1990 году он даже не подозревал, что песня станет «народным гимном республики». По словам композитора, он не садился с намерением написать гимн, мелодия не должна была звучать пафосно – он писал «самую обыкновенную песню».
«Никто не поет эту песню так, как Салават»
Как только песня случилась, Роберт Андреев начал исполнять ее «на небольших концертах под баян». В 1991 году он спел ее с баяном в руках на Сабантуе в Риге. Кто-то записал это на видео, видеокассеты с песней разошлись, и через некоторое время ее стали исполнять любители в Набережных Челнах. Так, вспоминал Роберт Егорович, ее исполнил на тот момент еще не заслуженный артист Татарстана Габидулла Хурматуллин.
А в 1995 году эта песня приглянулась Салавату Фатхетдинову. «Я приехал в офис Салавата, в то время он был в Челнах. Когда мы встретились, он сказал: «Я тебя давно ищу, давай я спою эту песню», – рассказывал Андреев «Интертату». Салават исполнял ее в аранжировке композитора Ильдуса Низамова – такой эту песню большинство слушателей и знают до сих пор (хотя у нее уже есть несколько каверов).
По-видимому, сейчас у Андреева есть определенное недопонимание с Салаватом на почве его хита на все времена. На момент публикации Салават Закиевич не ответил на вопрос «Татар-информа», как в итоге была «поделена» песня, сославшись на разгар концертного сезона.
Тем не менее композитор признает, что его opus magnum прочно ассоциируется с голосом и тембром Салавата: «Никто не поет ее так, как он». Последний, к слову, изменил не только музыкальную часть – в последнем куплете, где перечисляются имена великих татарских личностей, Салават добавляет имя Ильгама Шакирова.
В каждом поэте должна быть загадка
Об авторе же текстовой части песни известно гораздо меньше. В открытых источниках указано лишь, что Роберт Ракипов родился 30 ноября 1936 года в селе Новые Чукалы Дрожжановского района, окончил школу в селе Старое Дрожжаное, год преподавал, а затем на четыре года ушел на срочную службу на флоте.
По возвращении Ракипов продолжил преподавать. Не отрываясь от преподавания, в 1970 году он оканчивает факультет математики и механики КГУ. В этот период в республиканских ежедневниках и коллективных сборниках появляются его первые творческие опыты – циклы стихов и инсценировки в стихах. С 1973 года Роберт Зиганшевич работал директором школы-восьмилетки села Мочалей Дрожжановского района.
Лоскуты (или, поэтичнее, «тени») его биографии мы попытались ухватить у самых разных людей. «Когда Роберт Ракипов уехал из нашей деревни, мне было 5-6 лет. По рассказам я знал, что он был директором нашей школы. Он своими руками оформлял сцену школьного клуба – был хорошим художником. До сих пор перед глазами портреты Ленина над сценой», – вспомнил с улыбкой уроженец Мочалея, поэт, заслуженный деятель искусств РТ Рамис Аймет.
В 1974 году дрожжановский этап жизни Ракипова заканчивается, он уезжает в Альметьевск. В 1975-м в литературно-публицистическом альманахе молодых писателей ТАССР «Идел» появляется его первая проза – «Диңгез хикәяте» («Морская легенда», – прим. Т-и). В 1984 году он стал членом Союза писателей СССР.
До самой смерти автор будущего народного хита печатался в журнале «Казан утлары», хотя в саму Казань приезжал редко – лишь на собрания Союза писателей, рассказал «Татар-информу» заслуженный деятель культуры ТАССР и деятель искусств РТ Радиф Гаташ. В свое время он заведовал в «Казан утлары» отделом поэзии, через его руки прошли стихи многих татарских авторов.
В мае 1995 года Ракипов умер, был похоронен в Альметьевске. Но когда корреспондент «Татар-информа» связался с экс-председателем альметьевского отделения Союза писателей РТ Рафкатом Шагеевым, тот сообщил, что тело Роберта Зиганшевича увезли в Дрожжановский район. Судя по всему, не только жизнь, но и смерть поэта должна быть окутана загадкой.
«На меня популярность этой песни никак не повлияла»
В заметке журнала «Казан утлары» к неслучившемуся юбилею Роберта Ракипова (в 1996 году ему должно было исполниться 60 лет) Радиф Гаташ упомянул многие его произведения, которые сейчас едва ли у кого-то на слуху: «Җыр кайтарам», «Чокалым» или «Беләм, әни, Иделдә көн хәзер…» – но не «Мин яратам сине, Татарстан». Судя по всему, тогда эти стихи не были столь известны, и Гаташ с этим, хотя и с долей неуверенности, согласился. В то же время при всем его критическом настрое к татарской эстраде он рад, что «эта песня вызвала такой резонанс».
В 2022 году клип «Мин яратам сине, Татарстан» обошел весь мир. Отдельные строки для него спели в Америке, Европе, в ОАЭ и Центральной Азии – одним словом, почти везде. Причиной непрекращающейся популярности этой песни Андреев называет ее неугасаемую значимость.
«Ты мог и не писать других песен, хватило бы «Мин яратам сине, Татарстан» – так мне говорили. Жаль только, что сегодня не называют ни автора стихов, ни автора музыки», – посетовал Андреев.
Сейчас Роберт Егорович живет в селе Бухарай Заинского района, трудясь в альметьевском национальном культурном центре «Альмет» солистом ансамбля «Яшьлек».
«Популярность этой песни никак на меня (то есть на мою известность, – прим. Т-и) не повлияла. В 2008 году указом Минтимера Шариповича Шаймиева мне была присуждена Государственная премия имени Габдуллы Тукая. Конечно, для меня было большой радостью удостоиться этого звания, но это добавило мне огромной требовательности к себе. Поэтому, когда пишу новые песни, стараюсь делать это глубоко вдумчиво, без шаблонов», – подытожил артист.