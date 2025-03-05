«Создать условия на СВО»: волонтеры Заинска начали шить подушки для бойцов

Фото предоставлено Эльмирой Шабриной

Герои тыла – так, наверное, можно назвать всех волонтеров Заинского района РТ, которые неустанно трудятся, оказывая помощь бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции. В городе и районе действует 31 пункт по плетению маскировочных сетей. Помимо этого, ведется изготовление окопных свечей, костылей, буржуек, а недавно волонтеры микрорайона Старый Заинск приступили к пошиву подушек для бойцов.

Каждая подушка – это не только удобство, но и напоминание бойцам, что их ждут дома. Волонтеры объясняют назначение изделий. «Эти подушки легкие, ими можно подпереть колени или использовать как опору под голову», – рассказывают они.

Фото предоставлено Эльмирой Шабриной

Работа идет: стежок за стежком, сантиметр за сантиметром… Наталья Шаронова завершает очередную подушку. Шитье она начала дома, используя старые одеяла и платки, выполняя просьбы племянника и внука, которые участвуют в спецоперации. Сегодня к делу присоединилась целая команда волонтеров, и за короткий срок уже сшито 100 подушек.

«В траншеях холодно, солдатам важно хоть немного комфорта. Если смогут поставить ноги на сухую подушку – уже хорошо», – уверена Наталья Шаронова.

Фото предоставлено Эльмирой Шабриной

Параллельно с пошивом волонтеры продолжают плести маскировочные сети. За два года их руками создано уже 725 сетей.

«Хоть какие-то условия ребятам создать. Делаем сети, чтобы сохранить их от дронов. Пусть быстрее возвращаются домой и с победой», – поделилась активистка Иркэ Арифуллина.

Фото предоставлено Эльмирой Шабриной

Каждая подушка, каждая сеть сопровождаются записками с теплыми словами поддержки, пожеланиями здоровья и скорейшего возвращения домой. Волонтеры Заинского района не останавливаются ни на день.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Эльмирой Шабриной

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

Фото предоставлено Эльмирой Шабриной