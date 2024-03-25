«Союз МС-25» с международным экипажем успешно пристыковался к МКС

Экипаж «Союза МС-25»

Фото: пресс-служба Роскосмоса

Космический корабль «Союз МС-25», запущенный с космодрома Байконур 23 марта, пристыковался к универсальному узловому модулю «Причал» российского сегмента Международной космической станции. Об этом в 18.05 по московскому времени сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

В состав экипажа корабля входят космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, представительница Беларуси Марина Василевская и астронавтка NASA Трейси Дайсон. Новицкий и Василевская должны пробыть на орбите 14 суток и вернуться на Землю 6 апреля на корабле «Союз МС-24» вместе с астронавткой Лорал О’Харой.

Дайсон в свою очередь пробудет в космосе 184 сутки и приземлится 23 сентября на корабле «Союз МС-25» вместе с космонавтами Роскосмоса Олегом Кононенко и Николаем Чубом.

Открытие переходных люков между кораблем и собственно МКС намечено на 20.00 по московскому времени.

Upd. (19.27): Пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25» был намечен на 21 марта, но оказался автоматически отменен во время прямой трансляции за несколько секунд до старта. Руководитель Роскосмоса Юрий Борисов рассказал, что причиной стала просадка напряжения химического источника тока. Позднее корабль был запущен и успешно выведен на орбиту Земли.