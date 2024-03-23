«Союз МС-25» после запуска с Байконура успешно выведен на орбиту Земли

Корабль «Союз МС-25» после запуска с космодрома Байконур успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а». Об этом сообщает ТАСС.

На МКС отправился экипаж 21-й экспедиции, в который вошли первая белорусская участница космического полета Марина Василевская, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавтка NASA Трейси Дайсон.

Корабль пристыкуется к универсальному узловому модулю «Причал» российского сегмента МКС в понедельник, 25 марта, в 18:10 по московскому времени.

Напомним, 21 марта пуск ракеты «Союз-2.1а» был автоматически отменен во время прямой трансляции за несколько секунд до старта. Глава Роскосмоса Юрий Борисов рассказал, что причиной стала просадка напряжения химического источника тока.