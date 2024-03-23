Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Союз МС-25» после запуска с Байконура успешно выведен на орбиту Земли
Корабль «Союз МС-25» после запуска с космодрома Байконур успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а». Об этом сообщает ТАСС.
На МКС отправился экипаж 21-й экспедиции, в который вошли первая белорусская участница космического полета Марина Василевская, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавтка NASA Трейси Дайсон.
Корабль пристыкуется к универсальному узловому модулю «Причал» российского сегмента МКС в понедельник, 25 марта, в 18:10 по московскому времени.
Напомним, 21 марта пуск ракеты «Союз-2.1а» был автоматически отменен во время прямой трансляции за несколько секунд до старта. Глава Роскосмоса Юрий Борисов рассказал, что причиной стала просадка напряжения химического источника тока.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»