Роскосмос назвал причину отмены пуска корабля «Союз МС-25» к МКС

Причиной отмена пуска ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25» стала просадка напряжения химического источника тока. Об этом со ссылкой на главу Роскосмоса Юрия Борисова сообщает РИА Новости.

По словам руководителя госкорпорации, пуск перенесен на 23 марта. Он намечен на 15.36.

Напомним, что сегодня пуск ракеты был автоматически отменен во время прямой трансляции за несколько секунд до старта. Космический корабль должен был доставить на МКС экипаж из трех человек.

С космонавтами, уточнил Борисов, все в порядке.