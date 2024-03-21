Пуск «Союза-25» к МКС отменен в прямом эфире

Запланированный пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25», который должен был отправиться к МКС, отменен автоматически. Об этом стало известно во время трансляции с космодрома Байконур, которую вел «Роскосмос».

«Внимание на стартовом комплексе. Прошла автоматическая отмена пуска. Привести агрегаты стартового комплекса в исходное состояние, — прозвучало в прямом эфире. — Подготовиться к стоянке 24 часа».

Напомним, что пуск должен был состояться сегодня в 16.21. На Международную комическую станцию планировалось отправить экипаж из трех человек: российского космонавта Олега Новицкого, представительницы Белоруссии Марины Василевской и американки Трейси Дайсон.

11 марта пуск космического корабля на встрече с Президентом России Владимиром Путиным анонсировал глава госкорпорации Юрий Борисов.