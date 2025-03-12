Сохранить память: в Актанышском районе собирают архив данных об участниках СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Актанышском районе Татарстана идет масштабная работа по сбору и сохранению информации о бойцах специальной военной операции. Эта важная инициатива реализуется по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова при поддержке Государственного архива республики.

С 2022 года архивный сектор исполнительного комитета Актанышского муниципального района ведет кропотливую работу . Уже собрано 45 биографий и фотодокументов участников СВО. Организаторами инициативы стали начальник архивного отдела Айгуль Галимьянова и пресс-секретарь районной администрации Руслан Усманов. Важный вклад внесли главы сельских поселений и их секретари, помогая собрать сведения о земляках.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» Ландыш Бариева информирует семьи военнослужащих о сборе документов и воспоминаний. Эта работа требует особого внимания и такта: многие семьи до сих пор переживают утраты, и каждая история, каждое письмо – это частица живой памяти.

Айгуль Галимьянова отмечает, что архивное сохранение документов – это не только историческая необходимость, но и долг перед будущими поколениями. В рамках подготовки к 80-летию Великой Победы параллельно ведется сбор данных о ветеранах Великой Отечественной войны, ведь со временем многие награды и документы утрачиваются. Чтобы этого не произошло с современными героями, важно зафиксировать их подвиги уже сейчас.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Все материалы переводятся в электронный формат, что гарантирует их сохранность. Архивный отдел активно делится собранной информацией с жителями: организуются выставки, в том числе онлайн-проекты в сотрудничестве с Государственным архивным комитетом.

Школьники и жители района могут познакомиться с историями павших военнослужащих.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Одной из самых трогательных экспозиций стала выставка, посвященная уроженцу села Такталачук Азату Тимирову, награжденному посмертно орденом Мужества. Его мать Айсылу Мухаммедовна передала в архив личные письма сына, его фотографии и даже школьные тетради.

Теперь эти предметы стали частью экспозиции, вызывающей глубокие эмоции у посетителей.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Азат Ильдусович Тимиров родился 21 ноября 1986 года в селе Такталачук. 27 октября 2022 года был отправлен на спецоперацию. Погиб 30 декабря 2023 года, выполняя боевую задачу.

«Когда мы рассказываем о судьбе Азата Тимирова, мы не можем сдержать слез. Все эти бойцы заслуживают, чтобы о них помнили», – уверена Айгуль Галимьянова.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Ранее, 3 марта, Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Кремле, что на тот момент из республики на спецоперацию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.