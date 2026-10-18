Шохин заявил о готовности бизнеса «скинуться» на новые системы ПВО

Александр Шохин в 2016 году

Фото: kremlin.ru

Российские бизнесмены готовы профинансировать создание новых систем противовоздушной обороны, их можно было бы дополнительно простимулировать инвестиционным налоговым вычетом. Об этом заявил уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, передает ТАСС.

«Скинуться готовы, так сказать. И, наверное, вопрос в том, что вот этот процесс надо простимулировать. Вот пилот по налоговому инвестиционному вычету давайте хотя бы с этого начнем. Это серьезные инвестиции», – заметил Шохин.

«Давайте не бояться того, что в военное время надо простимулировать инвестиции компаний в эту сферу, в сферу защиты производственных объектов от атак. Даже если мы в ближайшее время договоримся о чем-то (о завершении вооруженного противостояния – прим. Т-и), всё равно это нужно будет», – подчеркнул руководитель РСПП.

Согласно данным Министерства обороны РФ, сегодняшняя атака украинских беспилотников была одной из самых массированных за текущий год. На это обратил внимание ТАСС.

По информации военного ведомства, в ночь с 17 на 18 октября над 16 регионами России и акваторией Черного моря были сбиты 1015 воздушных целей. В ходе предыдущей масштабной атаки, случившейся в ночь на 14 октября, средства ПВО уничтожили 902 беспилотника. В ходе наиболее массированной атаки этого года, произошедшей в ночь на 20 сентября, военные отчитались об уничтожении 1951 дрона и восьми ракет.

Нынешней ночью в ходе атаки БПЛА в Санкт-Петербурге погиб один и пострадали пять человек, в Ленинградской области пострадали десять человек. В северной столице начались пожары на территории Петербургского нефтяного терминала, нефтебазы «Ручьи» и промышленных складов в Колпинском районе (в том числе оказался поражен склад Ozon). В Ленобласти дроны нанесли удар по центру обработки данных холдинга VK.

Ранее, 16 октября, Президент РФ Владимир Путин призвал повысить эффективность работы ПВО.