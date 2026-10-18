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Происшествия 18 октября 2026 10:43

До десяти увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА на Ленобласть

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Количество пострадавших при атаке украинских беспилотников на Ленинградскую область достигло десяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Комитет по здравоохранению региона.

«[Всего] 10 пострадавших. Семь госпитализированы (две женщины и пятеро детей). Трое отказались от госпитализации», – рассказали в профильном ведомстве.

В комитете также уточнили, что у всех пострадавших «относительно удовлетворительное состояние».

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что во Всеволожском районе «после падения на жилой дом обломков БПЛА произошло возгорание», из-за чего с отравлением угарным газом были госпитализированы четыре человека – женщина и трое детей.

Дроны, в частности, нанесли удар по центру обработки данных холдинга VK. По информации Дрозденко, всего за ночь над регионом удалось сбить 145 БПЛА противника.

Кроме того, губернатор добавил, что помимо упомянутых им прежде последствий атаки в Кировском районе начался пожар в двух домах, находящихся в садовых некоммерческих товариществах «Темп» и «Восход-2».

Как сообщал «Татар-информ», в Санкт-Петербурге этой ночью при атаке БПЛА погиб один и пострадали еще пять человек.

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#атака БПЛА #ленобласть #спецоперация
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