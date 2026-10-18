В Петербурге при атаке БПЛА погиб один и пострадали еще пять человек

В Санкт-Петербурге сегодня ночью при атаке украинских беспилотников погиб один человек. Еще пять человек получили ранения и находятся в больницах, сообщил в Телеграм-канале губернатор северной столицы Александр Беглов.

Во время атаки, по словам руководителя города, были повреждены 12 многоквартирных жилых домов и два частных. «В настоящее время там идут восстановительные работы. Эвакуированные ночью жители возвращаются в свои дома», – уточнил он.

Беглов также проинформировал, что пожарные продолжают бороться с огнем на территории Петербургского нефтяного терминала, нефтебазы «Ручьи» и промышленных складов в Колпинском районе.

Ранее губернатор Петербурга рассказал, что после ударов БПЛА начались пожары на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском, Московском районах города и на Петербургском нефтяном терминале. Позднее Ozon сообщил об ударе по своему логистическому центру.