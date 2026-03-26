Шохин заявил, что Правительство РФ на съезде РСПП пообещало не повышать налоги

Александр Шохин в 2022 году

Фото: kremlin.ru

Правительство РФ на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей пообещало не повышать налоги в обозримой перспективе. Об этом заявил глава РСПП Александр Шохин, сообщают «Вести».

«Главное то, что мы сегодня на пленарной части нашего съезда договорились, услышали, вернее (трудно называть это договоренностью) услышали от Правительства, что повышения налогов не будет», – подчеркнул президент Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Стало быть, будем, что называется, донастраивать то, что есть, и повышать эффективность этих механизмов, в том числе налоговых», – добавил Шохин.

При этом министр финансов РФ Антон Силуанов не стал прямо отвечать на вопрос главы РСПП о возможности нового повышения налогов. «Наша задача – обеспечить сбалансированный бюджет, в первую очередь через работу с расходами, и второе – через улучшение администрирования», – сказал тогда он (цитата по РИА Новости).

«Увеличение собираемости налогов будет проведено за счет улучшения администрирования. <...> Мониторим ситуацию, как чувствует себя бизнес. Сегодня основная задача – это улучшение администрирования», – попытался убедить собеседника министр.

С 1 января текущего, 2026 года в России базовая ставка НДС увеличилась с 20% до 22%. Также с Нового года начали действовать измененные правила для индивидуальных предпринимателей, новый лимит доходов для применения упрощенной системы налогообложения и уточненные корпоративные налоги. Также произошло изменение отдельных режимов и льгот.