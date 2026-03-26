Шохин рассказал, что Путин обсуждал с бизнесменами на съезде РСПП

Президент РФ Владимир Путин на закрытой встрече с бизнесменами после пленарного заседания Российского союза промышленников и предпринимателей затронул урегулирование конфликта на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом рассказал журналистам глава РСПП Александр Шохин, передает РИА Новости.

«Президент рассказывал о ситуации, связанной с регулированием украинского кризиса. И поговорили по Ближнему Востоку», – отметил Александр Шохин.

По словам главы РСПП, Владимир Путин выразил надежду, что война США и Израиля с Ираном завершится «в ближайшие три-четыре недели».

Кроме того, глава государства «дал понять», что вызванный кризисом на Ближнем Востоке период сверхприбылей не будет долгим.

Помимо этого, в ходе обсуждения зашла речь о регулировании искусственного интеллекта и платформенной экономики. «Я, как всегда, продолжил свои любимые темы, связанные с защитой прав предпринимателей», –подчеркнул Шохин.

Закрытая беседа Президента и представителей бизнеса продлилась почти два часа. Среди ее участников были Алишер Усманов, президент «Норникеля» Владимир Потанин, основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков, глава ВТБ Андрей Костин и руководитель «Газпром нефти» Александр Дюков, а также чиновники –министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, заместитель главы Администрации Президента Максим Орешкин, отмечает ТАСС.