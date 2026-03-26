Силуанов: Действие бюджетного правила приостановлено до лета

Министр финансов РФ Антон Силуанов

Министерство финансов РФ вернется к вопросу о возобновлении операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила летом. Об этом заявил журналистам руководитель ведомства Антон Силуанов в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Мы сейчас приостановили действие бюджетного правила до лета. Вернемся к этому вопросу, исходя из складывающейся ситуации с ценами на энергоресурсы», – проинформировал министр финансов, слова которого приводит «Интерфакс».

Таким образом, на протяжении двух оставшихся весенних месяцев операций в рамках бюджетного правила производиться не будут. В связи с этим агентство замечает, что с учетом обычного графика публикаций Минфина о новых плановых валютных операциях ведомство должно было бы объявить в конце следующей недели – 3 апреля.

Еще до начала кампании США и Израиля против Ирана, приведшей к волатильности на сырьевых рынках, 25 февраля, Силуанов рассказал, что Правительство РФ на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает возможность ужесточения бюджетного правила путем снижения базовой цены.

Вскоре после этого, 4 марта, Минфин объявил о решении не проводить в течение первого весеннего месяца операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

Позднее заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев анонсировал изменение цены отсечения нефти в бюджетном правиле начиная со следующего, 2027 года.

При этом в 2025 году было принято решение о постепенном (с шагом один доллар в год) снижении цены отсечения нефти марки Urals в бюджетном правиле с 60 до 55 долларов за баррель к 2030 году. Все доходы от продажи нефти сверх этой цены тратятся на покупку валюты и золота для резервов. Если же доходы ниже этого уровня, Минфин производит продажи валюты и золота.