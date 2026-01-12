Шохин заявил, что 40% российских компаний свернули экспорт из-за высокого курса рубля

Александр Шохин в 2022 году

Фото: kremlin.ru

Согласно опросам Российского союза промышленников и предпринимателей, 40% отечественных компаний сократили экспорт и остановили многие экспортные программы из-за невыгодного курса рубля. Об этом заявил руководитель РСПП Александр Шохин по итогам встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным, пишет газета «Ведомости».

Бывший министр экономического развития России констатировал, что укрепление национальной валюты беспокоит бизнес. В связи с этим он предложил использовать рыночные инструменты валютного регулирования, чтобы снизить волатильность курса рубля и повысить предсказуемость для экспортеров.

Ранее, 23 декабря, Шохин высказал мнение, что к концу 2026 года крупный бизнес хотел бы видеть ключевую ставку Банка России на уровне 2%, инфляцию в диапазоне 4–5% и курс доллара – от 90 до 95 рублей.

Глава РСПП также указал на важность предсказуемости национальной валюты для бизнеса, особенно для экспортеров. Последние в нынешних условиях вынуждены сокращать производственные программы и переходить на четырехдневную рабочую неделю, добавил он тогда.

В 2025 году рубль укрепился к доллару сильнее всех других валют. Более детальный валютный прогноз на 2026 год читайте в материале «Татар-информа».