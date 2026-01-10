Валютный прогноз на 2026 год: что будет с курсами доллара и евро – мнения экспертов

Рубль в 2025 году неожиданно стал одной из самых сильных валют в мире, однако этот успех не принес ощутимых выгод ни потребителям, ни бюджету. Экономисты объясняют «суперкрепкий» курс жесткой политикой Банка России, падением спроса на валюту и геополитическими ожиданиями. Эксперты рассказали, чего ждать от курса рубля в 2026 году.





Фото: © «Татар-информ»

Что происходило с курсом рубля в 2025-м и к чему это привело

В 2025 году рубль оказался самой непредсказуемой переменной российского финансового рынка, как сказала в разговоре с «Татар-информом» главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец. Так, например, еще в июне Bank of America назвал рубль самой успешной валютой 2025 года. Тренд на крепкий рубль сохранился и осенью, и в начале зимы. Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман подсчитал, что с начала года рубль прибавил около 24% к доллару, 14% к евро и 21% к юаню.

Есть несколько основных причин укрепления рубля. Первая – жесткая денежно-кредитная политика Банка России. В первом полугодии действовала рекордно высокая за 20 с лишним лет ключевая ставка ЦБ – 21%. Поэтапно к концу года показатель снизился до 16%. В итоге высокие процентные ставки делали рублевые активы привлекательными.

Вторая причина – снизился спрос на валюту внутри страны из-за слабых инвестиционных и потребительских валютных операций.

«Интерес к валютным инструментам со стороны физических лиц снизился до крайне низкого уровня. Обычно был существенный спрос: все мы смотрели на покупки валюты, покупали иностранные финансовые инструменты. Произошел отток в виде покупок крупных активов, в том числе и со стороны российских компаний, которые развивали какой-то внешний бизнес. Это тоже фактор, влияющий на суперкрепкий рубль в этом году», – сказала «Татар-информу» Софья Донец.

Третья причина – ситуация в геополитике и ожидание мирных договоренностей.

Россияне, у которых были сбережения в валюте, оказались в числе проигравших Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

Комфортный курс рубля: есть ли он?

Существует мнение, что от крепкого устойчивого рубля выигрывают потребители, импортеры, ведь товары из-за рубежа должны дешеветь. Но на практике все оказалось иначе.

«Мы видели, что укрепление рубля, особенно после сильного ослабления, не позволило раскачиваться импорту, потому что импортеры получили закупки по высокому курсу конца прошлого года, а распродавали по нынешнему, где-то срезали маржу, признавали убытки», – пояснила Софья Донец.

Россияне, у которых были сбережения в валюте, оказались в числе проигравших, а импортные товары разительно не подешевели.

«Секторов, которые оказались в выигрыше, оказалось довольно мало, с проигравшими все понятно: экспортеры и бюджет, который недополучил около 1,5 трлн доходов именно из-за крепкого рубля с точки зрения сбора нефтегазовых доходов. Мы как налогоплательщики платим за эту историю, потому что именно 1,5 трлн рублей Минфин собирается добрать с помощью роста НДС в 2026 году с 20 до 22%», – сообщила экономист «Т-Инвестиций».

А что же в этом случае делает Центробанк России? По словам Донец, регулятор придерживается пословицы «За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь».

«Невозможно одновременно управлять курсом и ставками инфляции. ЦБ однозначно выбрало второе. На мой взгляд, это правильное решение, потому что управлять инфляцией и внутренними процентными ставками – это более понятная история. В этом случае рубль надо отдать на откуп рынку и Минфину России», – сказала Донец.

«Когда делался прогноз в отношении доллара, было какое-то восприятие, что у него есть некая устойчивость, но доллар тоже обесценивается» Фото: © «Татар-информ»

Эксперты делают валютный прогноз на 2026 год

В середине декабря Правительство РФ утвердило распоряжение о Бюджетном прогнозе до 2042 года. Этот документ выпускают каждые 6 лет на 12 и более лет на основе долгосрочного прогноза социально-экономического развития России. В нем среди прочего есть прогноз по курсу доллара.

Согласно прогнозу, в 2026 году среднегодовой курс американской валюты должен составить 92,2 рубля, в 2030 году – 104,9 рубля, спустя еще шесть лет – 118 рублей, а в 2042 году – 133,1 рубля.

Экономист и политолог Василий Колташов в разговоре с «Татар-информом» сказал, что этот официальный прогноз ничего не демонстрирует: «Решения будут приниматься исходя из обстоятельств».

«Обстоятельства меняются очень стремительно. В момент, когда делался прогноз в отношении доллара, было какое-то восприятие, что у него есть некая устойчивость, но доллар тоже обесценивается», – сказал он.

Колташов считает, что сложно спрогнозировать изменения доллара, евро и юаня к рублю в 2026 году, поскольку колебания курса рубля во многом будут и впредь определяться ситуацией в геополитике и политическими решениями.

Колебания курса рубля во многом будут и впредь определяться ситуацией в геополитике Фото: duma.gov.ru

Мнения экспертов о крепком рубле разделились

Экономист Колташов надеется, что нынешний курс национальной валюты останется неизменным в 2026 году или даже произойдет укрепление рубля.

«Учитывая инфляционные процессы, едва ли ослабление рубля сейчас удобно для властей», – считает он.

«Курс рубля в настоящее время крепок и, на мой взгляд, не только не будет ослабевать в 2026 году, но и имеет потенциал дальнейшего укрепления в 2026 году до 70 рублей за доллар и до 80 рублей за евро. Я не вижу ни одного фактора, который мог бы оказать влияние на улучшение позиций недружественных валют, а укрепление технологического суверенитета, по моему мнению, однозначно станет фактором сильного курса рубля», – сказал «Татар-информу» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Другого мнения о курсе национальной валюты придерживается Софья Донец. Она считает, что ослабление рубля в 2026 году вероятно и экономически обосновано.

Среди причин она назвала стагнацию экспортной выручки; ожидаемый отскок импорта после паузы; снижение ключевой ставки, которая влияет на инвестиционный спрос и спрос на импорт.

Прогноз Софьи Донец на 2026 год – это в среднем 92–93 рубля за доллар, 100–105 рублей за евро и 12 рублей за юань. «Суперкрепкий рубль» 2024–2025 годов, на ее взгляд, аномалия, вызванная исчезновением спроса на валюту со стороны населения и бизнеса.

Эксперты сходятся во мнении, что россиянам хранить деньги в долларах или евро нецелесообразно Фото: © «Татар-информ»

В какой валюте выгоднее хранить сбережения

Эксперты «Татар-информа» сходятся во мнении, что россиянам хранить деньги в долларах или евро в нынешних обстоятельствах нецелесообразно.

«Хранить можно и безопасно, но вы не получите достаточного уровня дохода. Оправданнее рублевый вклад. Наличка в валюте нужна для того, чтобы в отпуск ездить, а не чтобы хранить сбережения», – сказала Софья Донец.

Она добавила, что для российской экономики гораздо надежнее, понятнее «оставаться в рубле», поэтому банки не стимулируют российских вкладчиков к тому, чтобы те приносили больше валюты.

«Я категорически не рекомендую приобретать иностранную валюту и в особенности недружественных стран. Если есть иностранная валюта, то, конечно, от нее, по моему мнению, лучше избавиться и конвертированные в рубли средства разместить на банковский вклад, сейчас очень много выгодных предложений от банков для размещения средств под 15–16% годовых», – посоветовал Балынин.

Колташов также не рекомендует россиянам хранить деньги на валютных вкладах и тем более в виде наличных долларов или евро. По его мнению, рабочий инструмент сейчас – это рублевые депозиты, которые при стабильном курсе национальной валюты дают высокий доход.

Есть и другие варианты. Например, металлические счета, покупка физического золота.

«Рассчитывать, что у нас будет такой же рост дохода, как в предыдущие два года, не приходится, но, тем не менее, это гарантированный актив на случай крайне негативных сценариев», – пояснила Донец.

Еще вариант – замещающие облигации в юанях. Это ценные бумаги, выпущенные российскими эмитентами взамен ранее выпущенных еврооблигаций, номинированных в иностранной валюте. Номинал и купоны выражены в юанях, но держатели получают выплаты в рублях по курсу ЦБ на дату расчетов.

«Замещающие юаневые облигации размещаются в российском контуре, не подвержены инфраструктурным рискам и помогают защититься от валютных рисков. При этом приносят приличную доходность в 7–8%», – отметила Донец.