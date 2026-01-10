Экономист Балынин: «У курса рубля есть потенциал дальнейшего укрепления»

Фото: © «Татар-информ»

У курса рубля есть потенциал дальнейшего укрепления в наступившем году, уверен доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Экономист поделился этим мнением с «Татар-информом», а также сделал валютный прогноз для агентства.

«Курс рубля в настоящее время крепок и, на мой взгляд, не только не будет ослабевать <...>, но и имеет потенциал дальнейшего укрепления в 2026 году до 70 рублей за доллар и до 80 рублей за евро», – отметил экономист

«Я не вижу ни одного фактора, который мог бы оказать влияние на улучшение позиций недружественных валют, а укрепление технологического суверенитета, по моему мнению, однозначно станет фактором сильного курса рубля», – объяснил свои ожидания Балынин.

В 2025 году рубль укрепился к доллару сильнее всех других валют. Более детальный валютный прогноз на 2026 год читайте в материале «Татар-информа».